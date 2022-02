Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Ökonomie konnte zum Abschluss des Jahres 2021 noch einmal regelrecht glänzen, so die Analysten der Nord LB.Stützende Impulse seien von den Vorräten gekommen. Zum Start von 2022 drohe damit nun zunächst eine gewisse Entschleunigung. Allerdings bleibe die Nachfrage hoch. So hätten die Einzelhandelsumsätze im Januar nach noch vorläufigen Angaben um beachtliche 3,8% M/M zulegen können. Dies sei zwar auch eine Folge der Preisentwicklung, immerhin drücke die Inflation derzeit aber nicht nachhaltig auf den realen Konsum. Auch die Lage am Arbeitsmarkt präsentiere sich weiterhin erfreulich. Der am aktuellen Rand zu beobachtende ganz leichte Anstieg der Arbeitslosenquote auf nun 4,0% sei eindeutig eine Folge der Rückkehr von Jobsuchenden, die wieder attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten für sich zu sehen scheinen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...