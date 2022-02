Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kämpfe in der Ukraine setzen sich fort, während der Westen mit weitergehenden Sanktionen reagiert, so die Analysten der Helaba.Auch der Ausschluss russischer Banken vom Zahlungssystem Swift sei beschlossen. Die Märkte dürften die neue Woche im Krisenmodus beginnen. Offen sei, wie stark der Einfluss des Krieges und der Sanktionen auf die hiesige Wirtschaft sei und wie die Notenbanken darauf reagieren würden. Die EZB habe bereits angekündigt, geopolitische Faktoren in ihre Überlegungen einzubeziehen. Dies könnte als erster Hinweis auf eine vorsichtigere Vorgehensweise verstanden werden. Ohnehin habe es die EZB nicht besonders eilig mit der Wende in der Geldpolitik. Dennoch seien die Zinserwartungen bislang nur leicht zurückgegangen. ...

