Munsbach (www.fondscheck.de) - Angesichts der gestiegenen Volatilität an den Kapitalmärkten hat der Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T) die Risiken im Fonds bereits seit Anfang des Jahres schrittweise abgebaut, so die Experten von ETHENEA.Die Aktienquote sei frühzeitig auf null heruntergefahren und die Spread-Risiken bei Unternehmensanleihen reduziert worden, indem sich die Experten von ETHENEA auf qualitativ hochwertige Unternehmen konzentriert und riskantere Titel verkauft hätten. Infolgedessen habe sich das durchschnittliche Kreditrating des Anleihenportfolios von A- bis A auf A bis A+ nochmals deutlich verbessert. Insgesamt liege der Anteil an High-Yield-Emittenten unter 15%, zudem befänden sich keine Unternehmensanleihen mit CCC oder schlechterem Rating im Portfolio. Das sorge für Stabilität und sollte den Ethna-DEFENSIV gut durch die aktuelle geopolitische Krise kommen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...