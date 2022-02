Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der Krieg in der Ukraine hat auch an den Aktienmärkten seine Spuren hinterlassen. Der deutsche Leitindex verzeichnete deswegen in der vergangenen Handelswoche eine Berg- und Talfahrt. Unter dem Strich stand ein Minus von mehr als drei Prozent. Marktidee: RWE RWE hatte vor kurzem die Märkte mit einer Erhöhung der Jahresprognose überrascht. Die Aktie zog daraufhin deutlich an. Dabei kletterte der Kurs auch über mehrere wichtige technische Marken. Am Freitag gelang der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch. Auf der Oberseite ergeben sich damit gleich vier neue Kursziele.