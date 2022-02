Breaking News: TAAT Global übernimmt Großhändler mit ~90 Mio. Umsatz!

Anzeige / Werbung

TAAT Global Alternatives* (WKN: A3CNZW) macht ein echtes Schnäppchen, denn die Übernahme ist in meinen Augen unfassbar günstig. Über 20 Mio. Quartalsumsatz, der seit Jahren stetig anwächst, kosten lediglich 6,6 Mio. CAD.

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong, und ihre Entourage bereits in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) investiert.

Die tabaklose und somit nikotinfreie Zigarette "TAAT" (zum Patent angemeldet), die schon in über 2.000 Einzelhandelsgeschäften in 31 Staaten in den USA verkauft wird, findet immer größere Popularität bei den Händlern und in weiterer Folge auch bei den Konsumenten.

Damit man die wachsende Akzeptanz der "Zigarette ohne Tabak" weiter forcieren kann, übernimmt man nun einen stark wachsenden US-Großhändler.

BREAKING NEWS: TAAT ENTERS INTO AGREEMENT TO ACQUIRE OHIO-BASED DISTRIBUTOR TO ENHANCE ITS POSITION IN THE U.S. TOBACCO INDUSTRY

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der HLND Holdings, Inc. ("HLND"), die Muttergesellschaft eines Convenience- und Tabakgroßhändlers mit Sitz in Ohio und einem Kundennetzwerk von mehr als 5.000 Convenience Stores. Von 2019 bis 2021 erzielte HLND jedes Jahr ein Wachstum seiner Nettoeinnahmen von mindestens 10 %, wobei sich die Nettoeinnahmen für das Kalenderjahr 2021 auf umgerechnet über 87 Mio. CAD beliefen.

Der Kaufpreis für die HLND Holdings beträgt 6,6 Mio. CAD, von dem 1,3 Mio. in Cash und 5,3 Mio. in Aktien von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) bezahlt werden.

"In wettbewerbsintensiven Branchen wie der Tabakindustrie hängt der langfristige Erfolg weitgehend davon ab, wie selbsttragend und unabhängig Ihre Geschäftstätigkeit auf Makroebene ist. TAAT hat sich im Mittleren Westen als sehr beliebt erwiesen, und ich glaube, dass wir durch den Besitz eines regionalen Fulfillment-Zentrums in der Lage sein werden, unsere Produkte effizienter und rentabler zu vertreiben, während wir unseren Marktanteil weiter ausbauen. Darüber hinaus können wir durch den direkten Zugang zu Geschäften in Ohio über HLND neue Angebote und Initiativen testen und insgesamt ein besseres Verständnis für den Weg eines Produkts auf den Markt aus Händlersicht gewinnen. HLND hat sich als sehr zuverlässiger, aufschlussreicher und nützlicher Geschäftspartner von uns erwiesen, seit sie TAAT eingeführt haben. Daher freuen wir uns, sie zu einem Teil der TAAT-Familie zu machen, wo wir davon ausgehen, dass sie für uns von unschätzbarem Wert sein werden, um unseren Vertrieb auszubauen, neue Produkte zu entwickeln und Strategien für die Kommerzialisierung von TAAT in noch größerem Umfang zu formulieren." - Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT

NEWS-FAZIT:

Man kann diese News schnell auf den Punkt bringen. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) kauft um wirklich "läppische" 6,6 Mio. CAD ein Unternehmen mit besten Beziehungen zu der Geschäftsgruppe, die Tabakwaren vertreibt und einen Umsatz von sage und schreibe 87 Mio. CAD erzielt und Gewinne ausweist!

Dass sich dieser Kauf sehr positiv auf die Bilanzen von TAAT auswirken wird, brauche ich nicht weiter zu betonen.

Der Sinn und Zweck dieser Übernahme ist glasklar. Man erwirbt ein bereits etabliertes und sich selbst tragendes Unternehmen mit ohnehin stark steigendem Wachstum, das in Zukunft als Verteilbasis und Fulfillment-Zentrum für die TAAT-Produkte agieren wird. Gleichzeitig kann man von dort aus nun verschiedene Initiativen testen, sei es im Bereich der Werbung oder auch mit neu entwickelten Produkten.

Als Besitzer dieses Großhändlers sollte es TAAT nun ein Leichtes sein, die Marke in kürzester Zeit in nahezu allen 5.000 Geschäften unterzubringen, was einer Verdopplung der derzeitigen Anzahl an Verkaufsstellen gleichkommt.

Ich denke, dass es den Marktteilnehmern ins Auge stechen wird, wie günstig diese Übernahme ist und welch große Vorteile sich aus dieser ergeben. Darum glaube ich auch, dass der Kurs der TAAT-Aktie am Montag weit über die 2,00-CAD-Marke katapultiert werden könnte! MEINUNG AUTOR

Wie gut sich die neuartige Rauchware entwickelt hat, zeigt ein Tester aus Deutschland auf YouTube:

Während die ersten Versionen noch nicht bei allen Verbrauchern geschmacklich ankamen, scheint diese Version jetzt nahezu perfekt zu sein. Und sie sind auch noch weniger schädlich als konventionelle Zigaretten! TAAT enthalten weniger Teer, 25% weniger Rauchinhaltsstoffe, 50% weniger Ammoniak, 90% weniger Armine, keine Alkaloide und keine Nitrosamine. Besonders wichtig ist meiner Meinung nach, dass TAAT-Zigaretten keine Nitrosamine enthalten, da dieser Stoff ist hochgradig krebserregend ist (Newslink).

https://t.me/bullvestor



TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!



TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

GARANT FÜR DEN ERFOLG?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( VIDEO) : SETTI COSCARELLA, CEO VON TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.* (WKN: A3CNZW )



WEITERES TOP-LEVEL-MANAGEMENT

Neben CEO Setti Coscarella konnte TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) noch einen weiteren Philip Morris-Mann an Bord holen. Tim Corkum wurde zum Chief Revenue Officer von Taat ernannt. Tim Corkum billigt den Beyond Tobacco-Zigaretten von Taat höchste Marktchancen zu und erklärt auch warum:

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte lang das Verhalten von Tabakkonsumenten kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass Nikotin zwar von Natur aus süchtig macht, das "Ritual" des Rauchens einer Zigarette jedoch für viele Raucher eine Quelle des Wohlbefindens ist, welche die meisten anderen Tabakalternativen kaum replizieren konnten. Beyond Tobacco -Zigaretten ermöglichen potenziellen Tabakkonsumenten, beide Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchtmitteln (Nikotin) zu verringern. - CRO Tim Corkum über die Beyond Tobacco -Zigaretten in der News vom 21.8.2020

ZERO-NIKOTIN UND MENTHOLVERBOT?

Die Biden-Administration hat kürzlich mit einem Plan aufhorchen lassen, der für den Durchbruch von TAAT sehr förderlich sein könnte.

Am Montag, dem 19. April 2021, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die US-Regierung Biden erwägt, die Tabakunternehmen dazu zu verpflichten, den Nikotingehalt aller landesweit verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr süchtig machen kann.

Quelle: wsj.com



Genauso steht ein Verbot von Menthol-Zigaretten im Raum, die sich bei den US-Amerikanern nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Die Aktien der großen Tabakkonzerne reagierten aber auf diese Meldung gar nicht erfreut.

Quelle: CNBC



Wenn der gute Joe Bidedn seine Pläne durchzieht, könnten die unangefochtenen Giganten der Tabak-Branche schnell sehr dumm aus der Wäsche schauen und es würde für sie in den USA mit einem Schlag zappenduster werden, was automatisch TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) in das Rampenlicht der Weltbühne katapultieren sollte. Es geht um die Zukunft einer 1-Billiarde-Dollar-Industrie.

GESAMTFAZIT:

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird.

Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier, und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette. Taat-Hanfzigaretten sollen wie "echte" Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll dasselbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Von mir gibt es ein eindeutiges Ja! Ich gehe zu 100% davon aus, dass Taat noch im Jahr 2022 eine 10-Dollar-Aktie sein wird und auch in den darauffolgenden Jahren extrem wachsen kann, wenn dies nicht frühzeitig durch eine Übernahme durch Big Tobacco gestoppt wird. MEINUNG AUTOR

Den Originalartikel finden Sie HIER.

Helmut Pollinger

