2. Emission des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial



28.02.2022 / 10:00



MEDIENMITTEILUNG Der Immobilienfonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial führt vom 14. bis 25. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ) eine Bezugsrechtsemission nach 'Best-Effort' im Umfang von maximal 1'441'705 neuen Anteilen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 103.49 netto. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 1. April 2022. Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Es kann jedoch frei übertragen und gehandelt werden. Investoren haben die Möglichkeit vor Beginn der Zeichnungsfrist bis 11. März 2022 mittels Pre-Commitments von attraktiven Konditionen der Ausgabekommission zu profitieren. Zusätzlich wird eine Abstufung der Ausgabekommission ab höheren Zeichnungsvolumen gewährt. Die Teilrückerstattung der Ausgabekommission muss vom Anleger bis spätestens 22. April 2022 via Formular schriftlich bei der Fondsleitung beantragt werden. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet. Hierfür wurde eine attraktive Akquisitionspipeline unter anderem mit Off-Market Deals an Core+ Liegenschaften mit breiter Diversifikation im Umfang von ca. CHF 200 Mio. aufgebaut. Am Montag, 7. März 2022 um 14 Uhr findet eine Präsentation statt. Diese wird hybrid durchgeführt. Physisch im Prime Tower oder online per Video Webcast. Die Präsentation wird simultan übersetzt auf Französisch. Anmeldung Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial beinhaltet 13 Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von CHF 221 Mio. Der Fonds verfolgt eine antizyklische Investitionsstrategie mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an guten, bis sehr guten Lagen (AB-BA Ansatz) in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus. Emission auf einen Blick Geplante maximale Anzahl neue Anteile 1'441'705 Anteile Bezugsfrist 14. bis 25 März 2022, 12.00 Uhr (MEZ) Ausgabepreis pro Anteil 103.49 Bezugsverhältnis 1:1 Bezugsrechtshandel Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Berechnungsformel Bezugsrechtspreis Durchschnitt der Schlusskurse (Geldkurs) des Market Makers für die Periode vom 14.03 bis 23.03 minus Ausgabepreis; mindestens jedoch Null. Liberierung 1. April 2022 Valor / ISIN 113 909 906 / CH1139099068 Verwendung Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet. Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG) Anlegerkreis1 Qualifizierte Anleger i. S. v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG Depotbank Banque Cantonale Vaudoise (BCV) Schätzungsexperte PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions AG Portfolio Management Swiss Prime Site Solutions AG Handelbarkeit Täglicher, ausserbörslicher Handel bei BCV / PropertyMatch und Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 1) Vorbehältlich Inkrafttreten der Änderung des Fondsvertrags gemäss Mitteilung vom 25.01.2022, publiziert auf Swiss Fund Data. Medienmitteilung (PDF) Zürich, 28. Februar 2022 Emission vom 14. bis 25. März 2022 nach 'Best-Effort'

Liberierung 1. April 2022

Bezugsverhältnis 1:1 mit maximal 1'441'705 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von maximal CHF 150 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 6.0 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 800 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

