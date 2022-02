Es ist Krieg in Europa, eine Schreckensnachricht, die uns alle bewegt. Doch auch in Anbetracht der Kriegssituation und der Opfer ist es unsere Aufgabe, uns mit den Auswirkungen an den Börsen zu beschäftigen. Was ist also zu erwarten? Wie ist der Druck an den Märkten und in welche Richtung geht es wie weiter? Zwar sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...