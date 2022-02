Laut einem Medienbericht dürfte die endgültige Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Brandenburg am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erfolgen. Auch ein Termin für die offizielle Eröffnung und die Übergabe der ersten 30 Fahrzeuge steht wohl bereits fest. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll die Eröffnungsfeier in der Fabrik am 22. oder 23. März stattfinden. Auch Elon Musk werde vor Ort sein und ...

