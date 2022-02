Die Aktie von BioNTech zeigt sich am Montag in einem sehr schwachen Börsenumfeld relativ stabil. Das Papier verliert auf der Handelsplattform Tradegate am Vormittag 1,3 Prozent.Die Aktie arbeitet derzeit nach dem schwachen Verlauf seit Anfang Dezember an einer Bodenbildung. Zuletzt konnte das Papier auf US-Dollar-Basis das Januartief bei 135,13 Dollar erfolgreich verteidigen, was klar positiv zu werten ist. Diese Marke steht nun auch weiter im Fokus.Zwei Drittel der täglich verabreichten Corona-Impfungen ...

