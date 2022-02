Der Rubel befindet sich am Montagmorgen im freien Fall. Die russische Notenbank versucht den Kurs mit einer massiven Leitzinserhöhung zu stützen. Derweil steht die Europa-Tochter des größten russischen Finanzinstituts vor der Insolvenz. Die Europäische Zentralbank (EZB) geht davon aus, dass das EU-Tochterunternehmen der russischen Sberbank vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Die in Österreich ansässige Sberbank Europe AG wiederum hat eigene Tochterunternehmen in anderen EU-Staaten. Auch in Deutschland ...

