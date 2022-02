Deutschland will nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen soll sie 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Rüstungsaktien gehören am Montag deshalb zu den größten Gewinnern. Im DAX profitieren Airbus und MTU Aero Engines. Bereits am Donnerstag hat die europäische Beschaffungsagentur Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) grünes Licht für Airbus und seine Partner mit der Entwicklung der Eurodrone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...