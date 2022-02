Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen Skilangläuferinnen vor Kombinierer Vinzenz Geiger und Biathletin Denise HerrmannDie Sensations-Olympiasiegerinnen im Skilanglauf, Katharina Hennig und Victoria Carl, stehen erneut auf Platz 1: Die Goldmedaillen-Gewinnerinnen im Teamsprint wurden von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zu den "Sportlerinnen des Monats" Februar gewählt. Hennig und Carl hatten bei den Olympischen Winterspielen in Peking zunächst gemeinsam mit Katherine Sauerbrey und Sofie Krehl Silber in der Staffel und danach sensationell Gold im Teamsprint gewonnen.Zur Wahl standen alle olympischen Goldmedaillen-Gewinner:innen von Peking. Anders als bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen können bei der Wahl "Sportler:in des Monats" ausschließlich alle geförderten Sporthilfe-Athlet:innen abstimmen und geben so der Wahl ihre ganz besondere Note.Auf Platz zwei und drei wählten Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen den Olympiasieger im Einzel-Wettbewerb der Nordischen Kombination von der Normalschanze, Vinzenz Geiger, vor Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann, die im Einzel über 15 km triumphiert hatte.Ergebnis:1. Katharina Hennig & Victoria Carl/Skilanglauf2. Vinzenz Geiger/Nordische Kombination3. Denise Herrmann/BiathlonGewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)___________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 5011Fax: 069/67803 - 599E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5157995