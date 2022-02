Linz (www.anleihencheck.de) - Der überraschende Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich in der letzten Woche selbstverständlich auf Devisenkurse ausgewirkt, jedoch nicht besonders stark, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartungsgemäß hätten die als sichere Häfen geltenden Währungen Schweizer Franken und Japanischer Yen am Donnerstag aufgewertet. Der Kurs EUR/RUB (Russischer Rubel) habe sich vor der Eskalation des Konflikts seit Jahresbeginn im Bereich 84 bis 91 bewegt. In der kritischen Nacht auf Donnerstag sei das Währungspaar um 100 bis 101 gehandelt worden, danach habe der Rubel wieder aufgewertet und am Freitag seien EUR/RUB-Kurse unter 92,00 verzeichnet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...