Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die MagForce AG (ISIN DE000A0HGQF5/ WKN A0HGQF), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute eine Wandelschuldverschreibungsvereinbarung in Höhe von 5,0 Mio. EUR mit der Lansdowne Investment Company Cyprus Limited ("Lansdowne") verlängert und zusätzliche 2,0 Mio. EUR unter dieser Wandelschuldverschreibung zur Finanzierung der weiteren Markteinführung des NanoTherm Therapie Systems ausgegeben, so MagForce in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...