München (ots) -Entwickelt für die Zukunft des FernsehensFernsehen per Glasfaser: M-net startet neues IPTV-Angebot TVplus- Neues M-net TVplus Angebot mit umfangreichen Senderpaketen und vielen interaktiven Funktionen für das persönliche, zeitunabhängige Fernseherlebnis- 4K-Set-Top-Box mit modernstem WLAN-Standard Wifi 6 für beste Bildqualität und latenzfreies "Zapping"- Cloud-Speicher, Pay-TV-Senderpakete und Self-Service-Buchungsportal*- Alle HD-Sender der großen privaten Sendergruppen bereits im Basispaket für nur 12,90 Euro monatlich enthalten- Leistungsstarke On-Premises-Lösung dank Partnerschaft mit OcilionBayerns führender Glasfaseranbieter M-net hebt sein IPTV-Angebot auf ein neues Level: Zum 1. März 2022 startet die neue Version von TVplus. Kundinnen und Kunden erhalten bereits mit dem Basispaket alle Sender der großen privaten Sendergruppen in HD und profitieren von zahlreichen neuen Funktionen, darunter die Aufzeichnung und Speicherung von Filmen und Sendungen in der Cloud, zeitversetzte Wiedergabe oder selbst zusammenstellbare Pay-TV-Pakete. Der TV-Dienst ist über moderne 4KSet-Top-Boxen mit superschnellem Senderwechsel oder auch über eine nutzerfreundliche App verfügbar und bereits ab 12,90 Euro im Monat erhältlich.IPTV ist die modernste und flexibelste Form, Fernsehen ganz nach dem individuellen Geschmack und Bedarf zu genießen. Das neue Angebot TVplus von M-net verbindet ein umfangreiches Programmangebot in hochauflösender Qualität mit vielfältigen smarten Funktionen für die zeitunabhängige Nutzung. So lassen sich mit TVplus Aufzeichnungen auf allen genutzten Endgeräten programmieren und ansehen. Gespeichert werden die Aufnahmen dabei in der M-net Cloud. Bereits mit dem Basispaket erhalten Nutzer ohne Zusatzkosten einen Speicherplatz von 50 Stunden, welcher bei Bedarf flexibel erweitert werden kann. Neben der Aufnahmen-Archivierung gibt es jedoch noch vielfältige weitere Funktionen zur zeitversetzten Wiedergabe des TV-Programms: Kundinnen und Kunden können nicht nur Sendungen per Pause-Funktion anhalten und später fortsetzen, sondern auch bereits laufende Sendungen von vorne beginnen sowie verpasste Sendungen bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung im Nachhinein ansehen. Über die Set-Top-Box sind zudem viele Mediatheken der Sender direkt abrufbar.Großer HD-Senderumfang und Self-Service-Plattform*Im neuen Angebot TVplus von M-net sind künftig mehr als 200 digitale TV- und Radiosender enthalten, darunter auch die hochauflösenden HD-Programme der privaten Sendergruppen Seven.One Entertainment Group und RTL Deutschland GmbH wie ProSieben, SAT.1 und RTL. Für noch mehr Programmvielfalt bietet M-net künftig zusätzliche Pay-TV-Senderpakete an. So lassen sich etwa Genre-Pakete, beispielsweise für Filme und Serien, Sport oder Dokumentationen zubuchen. Gleiches gilt für Pakete mit fremdsprachigen Sendern. Eine Besonderheit wird künftig die Self-Service-Funktionalität* darstellen: Genre- und Sprachpakete können so selbstständig über die Benutzeroberfläche gebucht werden. Auch andere Vertragsanpassungen wie das Zubuchen von Cloud-Speicher sind schnell und einfach möglich.4K-Set-Top-Box, WiFi 6 und latenzfreies ZappingEine hochmoderne Set-Top-Box von M-net mit Bluetooth-Fernbedienung dient als primäres Wiedergabegerät von TVplus - mit ultraschnellen Umschaltzeiten ermöglicht sie ein nahezu latenzfreies "Zapping". Die Box unterstützt 4K/UHD, HDR sowie den modernsten WLAN-Standard WiFi 6 und ist damit für alle künftigen Anforderungen des digitalen Fernsehens gewappnet.Dabei ist die Nutzung flexibel wählbar: Bis zu drei Set-Top-Boxen können jederzeit hinzugebucht werden. Neukunden können sich aber auch entscheiden, das IPTV-Angebot von M-net nur per App zu nutzen. So kommt für Smartphones und Tablets (iOS, Android) sowie für die Plattformen Apple TV, Amazon Fire TV und Google Chromecast die neue TVplus App zum Einsatz. Eine intuitive Benutzeroberfläche macht die Bedienung und Nutzung von geräteübergreifenden Funktionen einfach.Preise und VerfügbarkeitDas neue Angebotsportfolio TVplus ist ab sofort verfügbar für alle Neukunden, die einen Tarif (Surf&Fon-Flat/Surf-Flat Urban/Regio oder Surf&Fon-Fiber Regio) mit Mindestlaufzeit von 24 Monaten bestellen. Bei entsprechender Beauftragung erhalten sie TVplus für nur 12,90 Euro im Monat. Optional bestellbar sind bis zu drei 4K TVplus-Boxen P510 für jeweils nur 5 Euro monatlich. Upgrades des Cloud-Speichers auf 100, 200 oder sogar 300 Stunden sind für 3,50 Euro, 6,50 Euro beziehungsweise 9 Euro möglich. Die Pay-TV-Pakete sind für jeweils 6,90 Euro oder als Alles-drin-Paket für 19,90 Euro erhältlich. Die Sprachpakete kosten zwischen 2,90 Euro und 12,90 Euro pro Monat. Auch bestehende TVplus-Abonnenten müssen nicht auf die neue Set-Top-Box und die neuen Features verzichten: In den kommenden Monaten werden alle TVplus-Bestandskunden auf das neue Angebot umgestellt."Mit all seinen zusätzlichen Funktionen und einer deutlich stärkeren Leistung erweist sich das neue M-net TVplus als perfekt angepasst an die Zukunft des Fernsehens", betont Dr. Wolfgang Wallauer, Bereichsleiter für Privatkunden und Wohnungswirtschaft bei M-net. "Die Fernsehgewohnheiten werden sich in den kommenden Jahren weiter in Richtung orts- und zeitunabhängiger Nutzung entwickeln. Mit TVplus erhalten unsere Kundinnen und Kunden bereits jetzt alle Möglichkeiten für einen flexiblen Fernsehgenuss - und das in bestechender Bildqualität."Leistungsstarke On-Premises-Lösung von M-net und OcilionM-net kooperiert seit 2021 mit ocilion, einem hochspezialisierten Anbieter von IPTV-Systemlösungen für Netzbetreiber im deutschsprachigen Raum. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit geht nun das neue TVplus-Angebot von M-net hervor. Dabei fiel die Wahl bewusst auf eine On-Premises-Lösung, also die Verwendung eigener Server und Hardware. Diese erlaubt durch die direkte Anbindung an das M-net Quantennetz Zukunftssicherheit auch für künftige Meta-Anwendungen."Die Nutzung der M-net Netzinfrastruktur sorgt für größtmögliche Flexibilität", erklärt Hans Kühberger, Geschäftsführer von ocilion. "Je nach Nachfrage können beispielsweise kurzfristig neue Features oder zusätzliche Sender in das Angebot integriert werden. ocilion ist für M-net Technologie- und Content-Lieferant, aber auch IPTV-Entwicklungsabteilung. Mit unserer maßgeschneiderten IPTV-Komplettlösung und unseren begleitenden Dienstleistungen garantieren wir M-net und seinen Endkunden, dass TVplus zukunftssicher bleibt und sich laufend weiterentwickelt. Als Partner in unmittelbarer Nähe und auf Augenhöhe erreichen wir gemeinsam eine hohe Wertschöpfung."* Das Self-Service-Portal ist voraussichtlich im Laufe des Q2 / 2022 verfügbar.Über M-netM-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest sechsmal in Folge als bester lokaler Anbieter in Bayern ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. 