Mainz (ots) -Woche 9/22Mo., 28.2.Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten:12.00 heute12.15 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Ralph Szepanski13.00 ZDF-Mittagsmagazin14.00 heute14.15 Die Küchenschlacht15.00 heute15.05 Bares für Rares16.00 heute - in Europa16.10 Die Rosenheim-Cops17.00 heute17.15 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Andreas Klinner18.05 SOKO Hamburg (VPS 18.00)19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Matthias Fornoff(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen."drehscheibe", "hallo deutschland", "Leute heute" sowie deren Wiederholungenund "WISO" entfallen.Weitere Ablaufänderungen folgen.)\u2003Di., 1.3.Bitte Änderung beachten:4.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.14/HD/AD/UT)In Schönheit sterben(von 16.10 Uhr)Korbinian Hofer Joseph HannesschlägerSven Hansen Igor JefticMichael Mohr Max MüllerMiriam Stockl Marisa BurgerMarie Hofer Karin ThalerPatrizia Ortmann Diana StaehlyPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander Dudaund andereBuch: Gerhard AmmelburgerRegie: Holger BarthelDeutschland 2015(Die Wiederholung "WISO" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5158032