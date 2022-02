DJ FRIWO AG: Tobias Tunsch zum Finanzvorstand der FRIWO AG bestellt

Tobias Tunsch zum Finanzvorstand der FRIWO AG bestellt

Ostbevern, 28. Februar 2022 - Der Aufsichtsrat der FRIWO AG hat Herrn Tobias Tunsch (53) mit Wirkung zum 1. März 2022 zum Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft bestellt. Herr Tunsch ist bereits seit Mai vergangenen Jahres für FRIWO tätig, er hatte nach dem Ausscheiden des früheren CFO Ulrich Lammers die FRIWO Gruppe als externer Berater im Finanzressort unterstützt. Damit besteht der Vorstand der FRIWO AG, dem darüber hinaus Rolf Schwirz als Vorstandsvorsitzender (CEO) angehört, künftig wieder aus zwei Personen.

Tobias Tunsch verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in leitenden Positionen bei namhaften Industrieunternehmen, darunter Siemens VDO Automotive, Takata-Petri oder Grammer. Von Mitte 2016 an war er Partner und Miteigentümer des europäischen Consulting-Netzwerks Bonum Executive Advisory, dessen Leistungsspektrum auf die Beratung und Unterstützung der Top Management Funktionen in Unternehmen ausgerichtet ist.

Richard G. Ramsauer, Aufsichtsratsvorsitzender der FRIWO AG: "Tobias Tunsch hat in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Er war zum einen maßgeblich an allen operativen Führungsthemen einschließlich der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die FRIWO beteiligt. Zum anderen hat er - beispielsweise durch seine Mitarbeit beim Aufsetzen des Joint Ventures in Indien - stark dazu beigetragen, dass FRIWO eine ausgezeichnete strategische Basis für zukünftiges Wachstum hat. Ich freue mich, dass er diesen Weg nun auch in der Vorstandsfunktion weitergehen wird"

Kontakt FRIWO AG Ina Klassen ir@friwo.com Über FRIWO: Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern/Westfalen ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten und E- Antriebslösungen. FRIWO bietet eine ganze Reihe von Anwendungen mit maßgeschneiderten Systemen aus einer Hand. Das 1971 gegründete Unternehmen hat sich von einem Anbieter von Stromversorgungsprodukten zu einem Komplettanbieter von anspruchsvollen und maßgeschneiderten Lösungen für die Elektromobilität entwickelt. Heute umfasst das Produktportfolio nicht nur hochwertige Stromversorgungslösungen, sondern auch Batterieladelösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen. Darüber hinaus sind auch alle Komponenten einer modernen elektrischen Antriebslösung erhältlich: vom Display über die Motorsteuerung und Antriebseinheit bis hin zur Steuerungssoftware. Mit modernen Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Asien und den USA ist FRIWO in allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Die wichtigsten Kunden von FRIWO sind führende Marken in ihren jeweiligen Märkten und setzen auf FRIWO-Produkte, um ihren Kunden höchste Qualität zu bieten. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC GmbH & Co. KG, München. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.friwo.com. Ende der Pressemitteilung

