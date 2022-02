Pertisau (ots) -Plaudern, genießen, sich einfach mal so richtig verwöhnen lassen. Wann haben Sie das zum letzten Mal mit Ihren besten Freundinnen gemacht? Freundschaften sollen gepflegt und gehegt werden, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Was bietet sich da mehr an, als mit Ihren besten Freundinnen 2 oder 3 unvergessliche Tage am Achensee im Zeichen entspannender Massagen, Körperpeelings und des Rieser Aktiv- und Vitalprogramms zu verbringen.Das Rieser ist das 4 Sterne Superior Wellness-Hotel am Achensee, welches sowohl Erholungssuchende als auch aktive Genießer glücklich macht. Eine großzügige Wellness & SPA Landschaft (in- & outdoor), eine Badewelt mit ganzjährig beheiztem Freibad, der Jahreszeitenpark mit Biobadeteich, exklusive Suiten und Zimmer, eine herausragende Küche und ein attraktives Aktiv- und Vitalprogramm sorgen für puren Urlaubsgenuss.Das Highlight ist der unendliche SPA-Genuss auf 4.000 m² und drei Ebenen. Wohlbefinden und Erholung werden hier auf ganzer Linie gelebt. Ein einzigartiges Wellnessangebot trifft auf die Kompetenz und das Fachwissen professioneller SPA-Mitarbeiter und schafft eine Oase der Ruhe und des Wohlbefindens. Lassen Sie sich begleiten auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Balance und genießen Sie den Zauber des Moments.Es erwartet Sie eine Wasserwelt mit 100 m² Hallenbad (14 x 7 m) mit Verbindungskanal zum 60 m² großen, ganzjährig beheiztem Freibad (12 x 5 m), Whirlbereiche und Whirlliegen.Exklusive Spa- und Wellnessanwendungen für Gesicht und Körper, wohltuende Massagen, reinigende Hamamrituale sowie Wohlfühlparcours für inneres Gleichgewicht und äußere Schönheit. Entdecken Sie das facettenreiche Wellness-Angebot und lassen Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen.Darf es neben Wellness, Genuss und Entspannung auch etwas mehr sein - gemeinsames Shopping vielleicht? Die Innsbrucker City ist nicht mal eine Autostunde vom Hotel Rieser entfernt und lockt mit einem einzigartigen Einkaufs- und Erlebnis-Mix. Als größte Stadt Tirols und zugleich Landeshauptstadt hat Innsbruck in Sachen Shopping alles zu bieten, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Man kann in der Innenstadt durch die Fußgängerzone bummeln und in den kleinen Läden einkaufen oder auch eines der Innsbruck Shopping Center besuchen.Rieser's Freundinnentage ab 15.06.2022- 2 oder 3 Nächte inkl. der Rieser Genusspension- Nutzung der 4.000 m² SPA- und Wasserwelt- Das Rieser Aktiv- und Vitalprogramm- 1 Aromaölmassage (50 Min.)- 1 Gesichtsbehandlung (50 Min.)- 1 Maniküre oder Pediküre2 Nächte ab EUR 439,- p.P. / 3 Nächte ab EUR 560,- p.P.Weitere Informationen unter: www.hotel-rieser.comPressekontakt:Das Rieser **** superior - Ihr Aktiv & SPA ResortFamilie Ernst & Gabi RieserKarwendelstraße 40A-6213 Pertisau am AchenseeTel:+43 5243 5251info@hotel-rieser.comwww.hotel-rieser.comDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchternsupport@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Das Rieser **** superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161358/5158058