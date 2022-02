Mannheim (ots) -Auszubildende sind eine Zielgruppe, die schwer zu fassen ist. Sind sie übermütig und risikobereit oder vorsichtig und besonnen? Dieser Frage wird in der neuen Ausgabe des BGHW-Kundenmagazins HUNDERT PROZENT nachgegangen. Schwerpunktthema: "Ausbildung und Arbeitsschutz".Das Ergebnis: Azubis sind von allem ein bisschen, aber vor allem wollen sie mehr wissen, um sich besser zu schützen. HUNDERT PROZENT fasst zusammen, wo junge Leute ihren Wissensdurst stillen und wie Ausbilder und Ausbilderinnen unterstützen können. Außerdem wird über die Aktualisierung der Standardberufsbildposition "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" berichtet. Im Expertengespräch diskutieren Dr. John Bötticher, Mitglied der Selbstverwaltung, Auszubildendenvertreterinnen und der Geschäftsführer eines Mitgliedsunternehmens, wie sich Azubis im Betrieb für den Arbeitsschutz stark machen können.Zum Herunterladen: Medientipps zum Thema "Achtsam ausbilden"Weitere Themen: Reha-Sprechstunde in der BG Unfallklinik Frankfurt, Gefährdungen durch Trockeneis, Schimmelpilz am Arbeitsplatz.Über die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Versicherte und Unternehmen des Handels und der Warenlogistik. Sie versteht sich als moderner Dienstleister für 4,5 Millionen Versicherte in rund 380.000 Unternehmen. Durch gezielte Prävention unterstützt sie Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Im Schadensfall sorgt die BGHW für bestmögliche Rehabilitation und sichert durch Geldleistungen den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Familien.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119750/5158056