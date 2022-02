Im technischen Einkauf spielen einerseits ein reibungsloser Ablauf des Beschaffungsprozesses, andererseits langfristige Beziehungen zu den einzelnen Lieferanten eine bedeutende Rolle. Dementsprechend wichtig ist es, dass sowohl Zulieferer als auch Käufer schnell und ortsunabhängig auf relevante Daten und Dokumente zugreifen können und zu jeder Zeit am selben Informationsstand sind. Bewerkstelligen lässt sich diese unternehmensübergreifende Kommunikation mit einem zentralen technischen Daten- und Dokumentenmanagementsystem. Der Beschaffungsprozess im technischen Einkauf ist komplex In Industriezweigen wie dem Maschinen- und Anlagenbau gestaltet sich der Beschaffungsprozess in der Regel äußerst aufwendig. Bestellungen von Maschinen setzen sich meist ...

