Die in Google Maps angezeigten Stauwarnungen lassen in der Ukraine Rückschlüsse auf Truppenbewegungen zu. Jetzt hat der Konzern die Funktion in der Krisenregion deaktiviert. Auf den sozialen Medien hatte ein US-Professor darauf hingewiesen, dass Stauwarnungen auf Google Maps Rückschlüsse für Truppenbewegungen in der Ukraine zulassen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat Google jetzt darauf reagiert und die Funktion in dem Kriegsgebiet abgeschaltet. Außerdem zeigt Google Maps in der Ukraine auch keine Informationen mehr dazu an, wie stark besucht ...

