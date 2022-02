Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 09/22Dienstag, 01.03.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 ZDFzoomWaffenschmugglern auf der SpurWie Gewehre und Granaten nach Deutschland kommenDeutschland 2021"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt7.30 Panzer!Der Erste WeltkriegDeutschland 2017"Pakt der Diktatoren - Wie Hitler und Stalin den Weg in den Krieg planten" entfällt8.15 Panzer!Der Zweite WeltkriegDeutschland 2017"Die SS - Macht und Mythos: Terror" entfällt9.00 Panzer!Werkzeug der UnterdrückungDeutschland 2017"Die SS - Macht und Mythos: Himmler" entfällt9.45 Panzer!Gefecht und GeschäftDeutschland 2017"Die SS - Macht und Mythos: Heydrich" entfällt10.30 Die Atombombe im VorgartenGeschichten aus dem Kalten KriegDeutschland 2014"Die SS - Macht und Mythos: Krieg" entfällt11.20 Geheime BunkerBeton gegen BombenDeutschland 2020"Die SS - Macht und Mythos: Totenkopf" entfällt12.05 Geheime BunkerAngst vor dem AtomkriegDeutschland 2020"Die SS - Macht und Mythos: Täterjagd" entfällt12.50 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?Deutschland 2019"ZDF-History: Alltag in der Hölle - Deutsche Männer im Krieg" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.35 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5158169