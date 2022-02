28. Februar 2022, Vancouver, BC - GR Silver Mining Ltd. ("GR Silver Mining" oder das "Unternehmen") (TSXV|GRSL, OTCQB|GRSLF, FRANKFURT|GPE) - freut sich, ein Update zum Führungsteam des Unternehmens zu geben. Mit sofortiger Wirkung wird Unternehmensgründer Marcio Fonseca President und Chief Operating Officer, und Eric Zaunscherb nimmt neben seiner Position als Chairman of the Board die Position als Chief Executive Officer an.

Herr Fonseca gründete das Unternehmen im Jahr 2018 und begann seine Vision, ein Silber- und Goldbergbauunternehmen zu schaffen, das nach Abschluss einer bezirksweiten Konsolidierung die wichtigsten Anlagen im historischen Bergbaubezirk Rosario in Sinaloa, Mexiko, kontrolliert. Unter Marcios Führung erfüllte das Unternehmen mehrere wichtige Meilensteine, wie z. B. die Akquisition der Liegenschaften Plomosas, La Trinidad und San Marcial und die Ressourcenerweiterung von 18 Millionen Unzen Silber (angedeutet) und 4,4 Millionen Unzen Silber (vermutet) im Jahr 2018 auf 32,4 Millionen Unzen Silber (angedeutet) und 18,6 Millionen Unzen Silber (vermutet) im Jahr 2021. Marcios Erfahrung in Mexiko, zusammen mit seinem Hintergrund in Exploration, Ressourcenschätzung, Projektauswertung und -entwicklung und einer erfolgreichen Karriere als Investmentbanker, machten GR Silver zu einem der überzeugendsten Explorations- und Entwicklungsunternehmen in Mexiko. Marcio Fonsecas umfassende Erfahrung und seine Erfolgsbilanz in Wertsteigerung aus jüngsten erfolgreichen Transaktionen in Mexiko werden GR Silvers Unternehmensstrategie weiter unterstützen.

Diese Positionsänderung wird es Marcio ermöglichen, sich mehr auf andauernde Ressourcenentwicklung im äußerst aussichtsreichen Projekt Plomosas, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, zu konzentrieren und die Betriebs- und Geschäftsentwicklung in Mexiko zu unterstützen.

Eric Zaunscherb kommentierte: "Marcio Fonseca hat beim Aufbau von GR Silver ausgezeichnete Arbeit geleistet, von der ersten Erkennung des Potenzials im historischen Bergbaubezirk Rosario, über die Umsetzung eines Plans kostengünstiger Akquisitionen und Konsolidierung von wichtigen Anlagen im alleinigen Besitz bis zur Zusammentragung reichhaltiger Explorationsdaten und andauernder Ressourcenerweiterung. Er hat entscheidend zur Generierung eines modernen, effektiven Explorationsmodells beigetragen, das sich mit der Entdeckung der hochgradigen Tiefenerweiterung in San Marcial (siehe Pressemeldungen vom 17. Januar 2022 und 31. Januar 2022) bereits als erfolgreich erwiesen hat. Wir haben mit der Einführung eines erfolgreichen Explorationsmodells und unserem ausgezeichneten mexikanischen Geologenteam, das sich auf hochgradige Edelmetallmineralisierung konzentriert, eine wichtige Grenze überschritten. GR Silver wird von Marcios mehr als 30 Jahre langer Erfahrung in Bergbau und seiner Kreativität und Expertise, die er dem Projekt Plomosas widmet, in seiner Rolle als President und COO vielfach profitieren. In meiner Position als CEO freue ich mich darauf, GR Silvers spannende Vision zu kommunizieren und sicherzustellen, dass Marcio und unser gesamtes Team die Ressourcen zur Verfügung haben, die sie zur Umsetzung dieser Vision benötigen. Ich werde außerdem die wichtige Arbeit mit unseren benachbarten Gemeinden im Bereich Umwelt und Soziales in Sinaloa formalisieren und anerkennen".

Marcio Fonseca fügte hinzu: "Eric Zaunscherb trat dem Board of Directors des Unternehmens im April 2020 bei. Er bringt mehr als 32 Jahre Erfahrung in den Bereichen Analyse von Eigenkapital im Bergbau und Kapitalmärkte mit sich. Im Juni 2021 wurde er zum Non-Executive Chairman von GR Silvers Board of Directors ernannt, eine Position, die seinen wichtigen Beitrag zum Unternehmen widerspiegelt. Ich freue mich, Eric in seiner neuen Position willkommen zu heißen und mit ihm bei der Erschließung des vollen Potenzials unseres Projekts Plomosas zusammenzuarbeiten".

GR Silver gibt außerdem die Ernennung von Trevor Woolfe zum VP Exploration & Corporate Development bekannt. Trevor wird für die Unternehmensbemühungen der Wertschöpfung aus Non-Core-Anlagen für Investoren verantwortlich sein und wichtige Explorationsarbeiten leiten. Trevor trat dem Team von GR Silver im August 2018 bei. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Exploration, Bergbau und Führung von börsennotierten Unternehmen mit sich. Als hochqualifizierter Lateinamerika-Experte spricht er flüssig Spanisch und Portugiesisch. Wir danken dem scheidenden VP Exploration Honza Catchpole für seine Beiträge und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Explorationsupdate

Der Hauptfokus der diesjährigen Explorationspläne für das Projekt Plomosas wird auf der hochgradigen, silberdominierten Tiefenerweiterung in San Marcial liegen. Analyseergebnisse aus den ersten vier Bohrlöchern wurden veröffentlicht, und die restlichen Ergebnisse werden im März erwartet. Die bisherigen Ergebnisse erweiterten die Zone von anfänglich 250 Metern auf ungefähr 420 Meter neigungsabwärts ab Oberfläche. Hochgradige Silbermineralisierung wurde unterhalb der bestehenden NI 43-101-Ressourcenschätzung entdeckt. Weitere Bohrprüfungen zur Erweiterung des Ressourcenpotenzials unter der derzeitigen NI 43-101-Ressourcenschätzung und Generierung einer aktualisierten, silberdominanten Ressourcenschätzung für kombinierte Förderung aus Abbau unter Tage und Tagebaustätten für das Gebiet San Marcial innerhalb eines Jahres werden erwogen.

Das Unternehmen ist im Bergbaugebiet Plomosas aktiv. Bohrungen an der Oberfläche und unter Tage finden derzeit im Rahmen eines eingehenden Infill-Bohrprogramms statt. Wie bereits beschrieben, enthielt die erste Ressourcenschätzung im Bergbaugebiet Plomosas beachtliche Mineralisierungszonen, denen in der Ressourcenschätzung vorsichtshalber Nullwerte zugeschrieben wurden. Die Gründe hierfür lagen in selektiven oder unvollständigen historischen Bohrlochproben oder der Nichtverfügbarkeit historischen Kerns oder fehlender Dokumentation. Konzeptionell gesehen, könnte der Einschluss von Nicht-Null-Werten bedeutende negative Auswirkung auf die durchschnittlichen Werte der Ressourcenschätzung gehabt haben, und das derzeitige Infill-Bohrprogramm im Bergbaugebiet Plomosas ist auf die Prüfung dieser Theorie ausgerichtet. Die Geschäftsführung beabsichtigt, neue Daten zu integrieren und innerhalb eines Jahres eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Bergbaugebiet Plomosas zu liefern. Historische Produktionsaufzeichnungen aus dem Bergbaugebiet Plomosas spezifizieren Förderung von 2,5 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 190 g/t Silber, 0,92 g/t Gold, 2,02 % Zink und 2,38 % Blei zwischen den Jahren 1986 und 2000.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert 100 % von zwei Edelmetallminen im Untertage- und Tagebau, die in der Vergangenheit produziert wurden. Diese befinden sich innerhalb des erweiterten Plomosas-Projekts, das das integrierte San Marcial-Gebiet und den Erwerb von La Trinidad umfasst. In Verbindung mit einem Portfolio an im frühen bis fortgeschrittenen Stadium befindlichen Explorationszielen besitzt das Unternehmen 734 km² an Konzessionen, die mehrere Strukturkorridore mit einer Streichlänge von insgesamt über 75 Kilometern enthalten.

GR Silver Mining Ltd.

Herr Eric Zaunscherb, CFA

CEO

Herr Marcio Fonseca, P. Geo.

President & COO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brenda Dayton

VP Corporate Communications

Telefon: +1.604.558.6248

E-Mail: bdayton@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Pressebericht enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "können" oder "sollten" bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64401Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64401&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36258E1025Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA36258E1025