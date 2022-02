Nach monatelangen Verzögerungen dürfte der Start der Gigafactory nun in trockenen Tüchern sein. Die Polizei bereitet sich wohl auf eine Eröffnungsfeier mit hochrangigen Gästen vor. Fehlende Gutachten, Unterlagen und Umweltgenehmigungen: Lange war nicht klar, wann in der Tesla-Fabrik Grünheide tatsächlich die ersten Autos für den Verkauf von den Bändern laufen würden. Die bisherigen Bauarbeiten an der Fabrik waren über vorzeitige Genehmigungen gelaufen, Tesla hat außerdem schon mehr als 2.000 Exemplare des Model Y herstellen dürfen, um die neuen Produktionsanlagen zu testen...

