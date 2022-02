Nachdem die CPI nun mehr als 53 Prozent an der Immofinanz hält, diese bekanntlich größter Aktionär bei der S Immo ist (und 26 Prozent der S Immo-Stimmrechte hält), verfügt die CPI nun auch über mehr als 42 Prozent an der S Immo, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Davor hielt CPI ca. 16 Prozent an der S Immo.

