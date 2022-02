Das Wochenminus im Dax, zwischenzeitlich 8%, verringert sich am letzten Freitag - aber das Wochenende brachte wieder die Wende: Wir haben in der letzten Woche einen Crash erlebt, der sich stark im Sentiment der Anleger niedergeschlagen hat. Dax: Crash, Panik, Optimismus So ist die Stimmung unter den Anlegern im Dax in Panik umgeschlagen (-5,8). So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...