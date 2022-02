DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Research Update

FYI sichert den elektronischen Handel in den USA mit DTC-Genehmigung



28.02.2022 / 13:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



18. Februar 2022 ASX: FYI OTCQX: FYIRF FYI sichert den elektronischen Handel in den USA mit DTC-Genehmigung Höhepunkte FYI erhält die Genehmigung der DTC für das elektronische Clearing und Settlement von FYI-Aktien in den USA in Echtzeit

Vereinfachung und Zugang zum Handel mit FYI für US-Investoren

FYI erhält Zugang zum größten Kapitalmarkt der Welt FYI Resources Ltd (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) ("FYI" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Qualifikation und Genehmigung dafür erhalten hat, das elektronische Clearing und die Abwicklung in Echtzeit in Nordamerika für seine an der OTCQX gehandelten Stammaktien über die Depository Trust & Clearing Corporation ("DTCC") in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. FYI hat von der Depository Trust Company (DTC), dem Unternehmen, das das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen verwaltet, die Zulassung als Full-Service-Anbieter erhalten und ist nun in der Lage, das elektronische Clearing und die Abrechnung in den USA in Echtzeit durchzuführen. FYI hat den Markt zuvor über seine Absicht informiert, elektronische Abwicklungsdienste in den USA anzustreben, nachdem es 2021 eine Sekundärnotierung am OTCQX-Markt (Ticker-Code: OTCQX: FYIRF) mit der führenden US-Investmentbank B. Riley Financial Inc. als OTC-Sponsor von FYI erhalten hatte. Die FYRIF-Aktien von FYI an der OTCQX sind die gleiche Klasse von Stammaktien wie die an der ASX gehandelten Aktien von FYI (ASX: FYI). Die Aktien von FYI sind vollständig fungibel, in zwei verschiedenen Ländern registriert. Die US-Compliance-Anforderungen für den Handel an der OTC und die Abrechnung über die DTC sind im Wesentlichen dieselben wie die ASX-Anforderungen, wobei die Veröffentlichungen und Bekanntmachungen des Unternehmens automatisch auf die OTC-Pressemitteilungsplattform hochgeladen werden. Viele Online-Broker, darunter große Finanzinstitute wie Ameritrade, Fidelity, Charles Schwab und E-Trade, bieten OTCQX-Handels- und Abrechnungsdienste an. Einer der Vorteile der DTC-Qualifikation für die an der OTCQX gehandelten FYIRF-Aktien ist die Einfachheit des Handels für US-Investoren und die Möglichkeit, in der nordamerikanischen Zeitzone zu handeln und in US-Dollar abzurechnen. Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir nun den elektronischen Handel von FYI-Aktien in Nordamerika anbieten können. Die DTC wird unserer wachsenden Investorengemeinschaft in den USA eine größere Auswahl, Einfachheit und Zugänglichkeit bieten. Unser Ziel ist es, uns in den USA voll zu engagieren und unsere Attraktivität für einen größeren Kreis von Anlegern zu erhöhen. Wir sind der Meinung, dass die DTC für FYI ein wichtiger Schritt nach vorne ist, um auf dem größten Kapitalmarkt der Welt präsent zu sein und die Aufmerksamkeit der Anleger zu gewinnen." Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Roland Hill Managing Director Tel: +61 414 666 178 roland.hill@fyiresources.com.au

Über FYI Resources Limited

FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.

FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.

Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.

Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.

Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse. * CRU HPA Industry Report 2021





Über OTC Markets Group Inc.

Die OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX(R) Best Market, den OTCQB(R) Venture Market und den Pink(R) Open Market für 11.000 US-amerikanische und weltweite Wertpapiere. Über OTC Link(R) ATS und OTC Link ECN ist die OTC mit einem breit gefächerten Netzwerk von Broker-Dealern verbunden, die Liquidität und Ausführungsdienstleistungen anbieten. Die OTC ermöglicht es Anlegern, problemlos über den Broker ihrer Wahl zu handeln, und bietet umgekehrt eine praktische Plattform für Emittenten, um die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de