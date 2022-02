HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Ukraine-Krise sei das bestimmende Thema für die Fluggesellschaften im Februar gewesen, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die deutlich erhöhten Kraftstoffpreise drohten bereits seit Jahresbeginn die Erholung im Europa-Geschäft zu gefährden. Diese werde durch die weiteren Schwankungen des Ölpreises infolge dieser Krise in der letzten Woche nun noch schwieriger./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de