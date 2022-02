Hamburg (ots) -Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat ihre Sponsoringvereinbarung mit Borussia Dortmund (BVB) vorzeitig bis zum Jahr 2031 verlängert. Damit schlagen das Unternehmen und der BVB ein weiteres Kapitel in der Geschichte ihrer langen und erfolgreichen Partnerschaft auf.Denn: Kein anderer Sponsor ist so lange an der Seite der Schwarzgelben, wie der Versicherungs- und Finanzdienstleister aus Dortmund und Hamburg. Bereits seit 1974 - und damit seit sage und schreibe 48 Jahren - ist SIGNAL IDUNA als Sponsor der Borussen aktiv.Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe: "Wir sind in Dortmund miteinander groß geworden, haben gemeinsam Erfolge gefeiert und auch schwere Zeiten durchgestanden. Unsere Partnerschaft mit dem BVB unterstreicht unseren Anspruch, den wir auch für unsere Kundenbeziehungen haben: wir wollen ein langfristiger und verlässlicher Partner sein. Wir sind "füreinander da". Und gerade deswegen sind wir stolz, unseren gemeinsamen Weg nun mindestens noch weitere neun Jahre fortsetzen zu können. Wir freuen uns auf spannende Spiele im SIGNAL IDUNA PARK und wünschen der Mannschaft und allen Fans erfolgreiche Zeiten im schönsten Stadion der Welt!"Mit dem SIGNAL IDUNA PARK trägt das größte deutsche Fußballstadion - und damit das emotionale, schwarzgelbe Epizentrum - bereits seit 2005 den Namen der SIGNAL IDUNA Gruppe. Aber nicht nur als Inhaber dieser Namensrechte ist das Unternehmen mit Borussia Dortmund eng verbunden: Auch als Champion Partner ist SIGNAL IDUNA inzwischen aus dem Umfeld des BVB nicht mehr wegzudenken - egal ob in der vereinseigenen multimedialen Berichterstattung in TV, Web und Print, im Rahmenprogramm der Heimspiele oder auf den LED-Banden des SIGNAL IDUNA PARK. Beim laut Umfragen beliebtesten Bundesligisten Deutschlands gehört die SIGNAL IDUNA Gruppe fest zum Erscheinungsbild. Und das wird auch mindestens weitere 09 Jahre so bleiben.Pressekontakt:Edzard BennmannPressesprecherMail: edzard.bennmann@signal-iduna.deTel: 0231 135 3539Mobil: 0172 2602433www.signal-iduna.deOriginal-Content von: SIGNAL IDUNA Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42854/5158374