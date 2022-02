DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 5,25%-Aves Transport-Anleihe 19/24 wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta028/28.02.2022/13:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,25 %-Anleihe der Aves Transport 1 GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YN2F) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung der Aves One Gruppe anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen

Branche: Bestandshalter im Gütertransportgeschäft (Waggons, Wechselbrücken und Container)

Kerngeschäft: Portfoliomangement (Vermietung) von Waggons, Wechselbrücken und Fracht-Containern mittels externer Asset Manager

Marktgebiet: im Wesentlichen DACH Region und Frankreich

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Neben der Aves One AG gehören insgesamt 54 Gesellschaften zum Aves One-Konzern, darunter die Emittentin Aves Transport 1 Transport GmbH & Co. KG. Komplementärin der Emittentin ist die BSI Fünfte Verwaltungs GmbH. Sie ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Kommanditistin ist die BSI Logistics GmbH. Die Kommanditistin ist aufgrund des Gesellschaftsvertrages der Emittentin vom 21.12.2018 mit der Geschäftsführung der Emittentin betraut. Die Emittentin ist damit eine 100%ige Tochtergesellschaft der BSI Logistics GmbH, die wiederum eine 100%ige Tochter der (ehemals) börsennotierten Aves One AG ist.

Mitarbeiter: 42 (Konzern / Stand: 31.12.2020)

Unternehmenssitz: Hamburg

Gründung/Historie:

Die Ursprünge der AVES One AG reichen bis in das Jahr 1898 zurück, gegründet als Bremisch-Hannoversche Kleinbahn AG. Anfang 2000 gab das Unternehmen das Eisenbahngeschäft für

Kleinstrecken auf und befasste sich mit der Verwaltung des ehemals für die Bahntätigkeit genutzten Immobilieneigentums. Im Jahr 2015 kehrte Gesellschaft in das Bahngeschäft zurück, ehe sie im Jahr 2016 in

AVES One umfirmierte.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Konzentration auf den Schienengüterverkehr wurde mit dem Verkauf des gesamten Seecontainer-Portfolio im März 2021 endgültig vollzogen. Diese strategische

Weichenstellung beruht unter anderem darauf, dass in den vergangenen Geschäftsjahren im Rail-Geschäft

Quellen: veröffentlichte Konzernabschlüsse 2018 bis 2020, Quartalsmitteilung Q3/2021 der Aves One AG vom 30.11.2021, Website der Aves One AG, Pressemitteilungen

