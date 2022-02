DGAP-News: Mondia / Schlagwort(e): Sonstiges

Mondia Digital startet mENT - eine B2B-Multi-Content-Plattform für digitale Premium-Unterhaltung



28.02.2022 / 14:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mondia Digital startet mENT - eine B2B-Multi-Content-Plattform für digitale Premium-Unterhaltung



28. Februar 2022, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Mondia (https://mondia.com/) Digital, ein Unternehmen der Mondia Group, startet den Betrieb von Mondia Entertainment (mENT), eine B2B-Multi-Content-Plattform für digitale Premium-Unterhaltung, unterstützt von herausragenden Technologien. mENT, ein digitales All-in-One-Erlebnis für Unternehmen, die ihren Kunden das Beste an digitaler Unterhaltung anbieten wollen, stellt eine hochwertige Auswahl an Musik, Spielen, Videos und Kinderinhalten bereit und ermöglicht den Vertrieb von digitalen Inhalten jeder Art und Kategorie. Die Plattform ist mit einer Reihe von Geräten kompatibel und kann sowohl über eine responsive Desktop- als auch über eine mobile webbasierte Plattform genutzt werden. Android- und iOS-Apps werden Anfang 2022 verfügbar sein. Sie bietet eine einzigartige Vielfalt an Monetarisierungsoptionen über verschiedene Modelle, darunter AYCE ("All you can eat"), Pay-per-Use und Content-spezifische Angebote, Bundles (Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresabonnements) sowie Freemium- und Try-and-Buy-Optionen. Paolo Rizzardini, CEO bei Mondia Digital, kommentiert: "mENT ist ein komplettes Content-Erlebnis, das als einfachste und leistungsstärkste Lösung für die weltweit führenden Marken entwickelt wurde, um deren Kunden mit hochwertigen digitalen Inhalten zu versorgen. Produktentwicklung, Content-Angebot, Partnerbeziehungen und Monetarisierung werden von Mondia Digital verwaltet. Dies umfasst UI/UX-Design, Entwicklung, Hosting, Tracking und Reporting, Content- und Partner-Sourcing, Lizenzierung und Management. Ich bin davon überzeugt, dass mENT auf dem Markt der digitalen Erlebnisse durch seine Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität neue Maßstäbe setzen und Unternehmen befähigen wird, durch digitale Exzellenz engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen." Weltweit führender Content

Content ist der Schlüssel zu einem attraktiven Unterhaltungserlebnis. Ganz gleich, ob es sich um die neuesten Blockbuster, spannende Kurzvideos oder die Möglichkeit handelt, alle Episoden einer Serie an einem Stück zu sehen - Mondias weitreichende Partnerschaften liefern die besten Inhalte der Welt, kombiniert mit dem Vorteil einer regionalen Lokalisierung. Zudem bietet mENT Zugriff auf mehr als 50 Millionen Musiktitel von Top-Labels wie Universal, Sony, Warner und BMG. Tausende von Casual-, Cloud-, Virtual-Reality-, Augmented-Reality- und E-Sport-Spielen von Sega, Square Enix, Ubisoft, Disney und anderen gehören ebenfalls zum Angebot. Das Gaming-Angebot wurde nach Top-Marken, Top-Downloads und hohen Nutzer-Interaktionsraten zusammengestellt. mENTs spannendes Kinderunterhaltungserlebnis für Familien bietet Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek an Shows, klassischen Märchen, Handyspielen der nächsten Generation, lustigen Musikvideos, Tanzvideos und kreativen Bastelaktivitäten und wird täglich durch neue Inhalte ergänzt. Innovatives Ökosystem, offen für neue Partnerschaften

Mondia Digital bietet Drittanbietern einen nahtlosen Integrationsprozess, über den mENT im Lauf der Zeit weitere Angebote wie Fitness, E-Reading, Podcasts, Kochen und vieles mehr hinzufügen wird. Die Lösung ist Content-orientiert. Dadurch können Kunden entweder eine einzelne Kategorie wie Musik oder Spiele auswählen, die sofort bereitgestellt werden kann, oder alternativ das gesamte Spektrum an Inhalten oder Teilbereiche auswählen und kurzfristig implementieren. Vollständig anpassbar

mENT ist ein White-Label-Produkt, das eine umfassende Anpassung an die Marke des Kunden unterstützt - einschließlich Farben, Logos und Sprachen. Auch Inhaltskategorien und sonstige Funktionen sind in mENT umfassend anpassbar und aktualisierbar. Auf Kundenanforderungen zugeschnitten

Das zukunftsweisende Design des mENT-Benutzererlebnisses reicht über die führenden Standards der Unterhaltungsindustrie hinaus und unterstützt nahtlos mehrere Content-Typen. Funktionen wie Favoriten, Suche, produktinterne Werbung, automatisches Laden von Content, Content-Rezensionen, Teilen und verbesserte Kommunikation fördern Kundeninteraktionen und stärken die Kundenbindung. Reporting

Eine fortschrittliche Reporting-Plattform hilft Marken, aus dem Verhalten und den Interessen der Nutzer zu lernen, und unterstützt Mondia Digital dabei, das Produkt und das Benutzererlebnis durch automatische Push-Updates kontinuierlich zu verbessern. Verteilt von der APO Group im Auftrag von Mondia.



Medienkontakt:

Michael Rubenstein

Tel.: + 27 82 903 7797

michael@ownalchemy.com



Oder



Nicolas le Roux

CMO Mondia

Tel.: +971 50 557 5041

nicolas.leroux@mondia.com Über Mondia (mondia.com)

Mondia ist eine führende Mobile-Commerce-Unternehmensgruppe, die auf die Netzanbindung, Digitalisierung und Monetarisierung von Mobilfunkkunden spezialisiert ist. Über mehr als 84 Mobilfunkbetreiber in 60 Ländern bietet Mondia Zugang zu mehr als 1,5 Milliarden Verbrauchern. Als ein globaler Marktführer verfügt Mondia über detaillierte Einblicke in die Marktentwicklung und das notwendige Know-how, um die besten Technologien einzusetzen, die geschäftliche Herausforderungen überwinden und gleichzeitig ein ultimative Benutzererlebnis ermöglichen.



Neben der Erstellung personalisierter digitaler Erlebnisse durch seine Content-unabhängige Plattform verfolgt Mondias Werbeagentur das Ziel, die Nutzerakquise über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu fördern und zu verwalten. Der Innovationshub von Mondia beschleunigt die Expansion in neue Segmente wie das Gesundheitswesen und entwickelt disruptive Produkte wie Monsooq.



Mit Niederlassungen an 19 Standorten in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützt Mondia die weltweite Digitalisierung durch seine einzigartige Technologie, strategische Partnerschaften und ein weitreichendes Netzwerk mit globaler Abdeckung.



Über Mondia Digital

Mondia Digital ist ein Zusammenschluss des Geschäftsbereichs digitaler Content-Vertrieb der Mondia Group, ein durchgängiges, produktzentriertes und datengestütztes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Geschäftschancen im B2B-Segment. Mondia Digital befähigt globale Unternehmensmarken, digitale Interaktionen mit ihren Kunden durch Premium-Entertainment-Lösungen zu fördern, und dabei von kurzen Markteinführungszeiten, hoher Skalierbarkeit und kontinuierlicher Innovation zu profitieren. Neben der Erstellung personalisierter digitaler Erlebnisse für Endnutzer über seine Content-agnostischen Plattformen verwaltet Mondia Digital den gesamten Kundenlebenszyklus, um ein Höchstmaß an Benutzerinteraktionen und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Die umfangreiche Bibliothek von Premium-Content umfasst und kuratiert mehr als 80 Millionen Content-Titel in Kategorien wie Games, Musik, Video, Sport, Kinder oder Gesundheit und andere mehr. Bild herunterladen: https://bit.ly/3K14scb

