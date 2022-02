Madrid (ots/PRNewswire) -MADRID, 28. Februar 2022 /PRNewwire/ -- POCO hat das brandneue POCO X4 Pro 5G vorgestellt. Goboo, eine führende internationale E-Commerce-Plattform, ist POCOs exklusiver Launch-Partner für diese Veranstaltung auf dem westeuropäischen Markt. Goboo-Kunden können auf der Plattform exklusive Angebote und Express-Lieferdienste nutzen.Goboo-Kunden können von einem zeitlich begrenzten Frühbucherpreis von nur 249 € profitieren und die Vorteile einer schnellen Lieferung und einer flexiblen Bezahlung, einschließlich Ratenzahlung, nutzen. Darüber hinaus erhalten die ersten 500 Kunden, die eine Bestellung abschließen, eine wiederverwendbare POCO x Goboo-Tasche.Das POCO X4 Pro 5G ist das brandneue kostengünstige 5G-Quasi-Flaggschiff, das mit einem 120 Hz AMOLED-Display, einer 108 MP-Kamera und einer 67 W-Turbokamera ausgestattet ist. Alles in allem ist es für junge Technikbegeisterte gedacht. "Man kann sich kaum eine bessere Lösung für Goboo-Kunden vorstellen als das POCO X4 Pro 5G", sagt Monica, Marketing Director bei Goboo. "Dieses neueste Handy aus dem POCO-Labor bietet Qualität zu einem unglaublichen Preis, und das ist es, worum es uns bei Goboo geht."Verbessern Sie Ihr Seherlebnis! Das POCO X4 Pro 5G bietet ein 6,67" AMOLED DotDisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Touch-Sampling-Rate von 360 Hz, das dem Nutzer ein besonders flüssiges und realistisches Erlebnis bietet.Verbessern Sie Ihren Inhalt! Das POCO X4 Pro 5G verfügt über ein umfassendes Kamerasystem, bestehend aus einer 108 MP-Primärkamera, einer 8 MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 2 MP-Makrokamera.Das Nonplusultra für den täglichen Gebrauch! Das POCO X4 Pro 5G verfügt über einen Snapdragon 5G-Prozessor, einen 5000 mAh-Akku und ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis. Mit der 67 W-Turboladung kann das Gerät in etwa 20 Minuten von 0 % auf 70 % aufgeladen werden.POCO X4 Pro 5G ist jetzt auf Goboo erhältlich. Seien Sie der Erste, der sich dieses Allround-Ass schnappt!https://bit.ly/354arOGPOCO X4 Pro 5G Premiere endet am 7. März.Kunden können beim Kauf auf Goboo bis zu 50 € Rabatt erhalten. Der Endpreis beginnt bei 249 €.Die ersten 500 Kunden, die eine Bestellung abschließen, erhalten eine wiederverwendbare POCO x Goboo-Tasche.Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor es weg ist!Jetzt kaufen oder mehr erfahren unter: https://bit.ly/354arOGGoboo wurde 2020 gegründet und hat sich dem Aufbau einer effizienten, präzisen und professionellen E-Commerce-Plattform verschrieben, um den Verbrauchern auf dem europäischen Markt innovative Technologieprodukte in bester Qualität anzubieten. Goboo bietet kostenlose Lieferung, bedingungslose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen und eine 2-jährige Garantie auf alle verkauften Produkte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1753814/banner_photo.jpgPressekontakt:Yvonne Yuan,E-Mail: yvonne@goboo.comOriginal-Content von: Goboo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160247/5158463