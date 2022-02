DJ Elop AS: ELOP AS setzt neue Maßstäbe beim Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Verarbeitung großer Datenmengen mit Tochtergesellschaft Simplifai

- Tochtergesellschaft Simplifai profitiert von fortschreitender Digitalisierung des Kundenservice sowie dem Kostendruck in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

- Dynamisches Wachstum mit Potenzial in höheren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich

- Zweites erfolgreiches Geschäftsfeld neben der Überwachung von Infrastruktur

28. Februar 2022; Oslo - Der norwegische Technologiekonzern ELOP AS, der sich auf innovative technologische Lösungen für die Inspektion großer Betoninfrastrukturen konzentriert, profitiert von der fortschreitenden Digitalisierung ehemals traditioneller Branchen und Geschäftsfelder. Dies geschieht zum einen über das Wachstumsfeld der Inspektion und 3D-Visualisierung von Betoninfrastrukturen durch den Einsatz selbst entwickelter Ultraschallscanner (Elop Insight). Ein noch stärkeres Wachstumspotenzial sieht ELOP in der auf menschlicher Sprache basierenden intelligenten Prozessautomatisierung in Unternehmen und Behörden (Natural Language Processing, kurz NLP). Während hierfür bisher eine spezialisierte, komplexe Programmierung notwendig war, hat die Elop-Tochter Simplifai eine KI-gestützte Software entwickelt, die sich für den globalen, branchenübergreifenden Einsatz eignet.

Erste nennenswerte Umsätze konnten bereits 2021 erzielt werden. Für 2022 wird erwartet, dass sich der Umsatz von Simplifai mehr als verdoppelt. Angesichts der dynamischen Nachfrage sieht Elop mittelfristig ein Wachstumspotenzial im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Besonders hervorzuheben ist der vergleichsweise hohe Anteil an vertraglich vereinbarten und monatlich wiederkehrenden Umsätzen (monthly recurring revenue, kurz MRR). Der weltweite NLP-Markt wird auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll jährlich um 20 Prozent wachsen. Es wird erwartet, dass Unternehmen, die keine KI- und NLP-Lösungen implementieren, einen zunehmenden Nachteil gegenüber denjenigen haben werden, die die Technologie implementiert haben. Unternehmen, die ihre Wettbewerbsposition halten und verbessern wollen, müssen klare strategische Ziele für Automatisierung und KI umsetzen. Simplifai ist gut positioniert, um Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen.

Zu den jüngsten Aufträgen zählt der indische Versicherungsriese Bajaj Allianz Life Insurance. Das Unternehmen hat Simplifai beauftragt, die Bearbeitung von Kundenanfragen per E-Mail zu automatisieren. Bajaj Allianz Life Insurance ist ein Joint Venture zwischen Bajaj Finserv Limited, das zur indischen Bajaj Group gehört, und der deutschen Allianz SE. Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte für finanzielle Planung und Sicherheit an und betreibt 759 Filialen in ganz Indien. In Europa zählen zu den Kunden von Simplifai die niederländische Versicherung NH 1816 und Van Ameyde, ein internationaler Marktführer für die Bearbeitung von Schadensfällen für Versicherungskunden. Öffentliche Einrichtungen in Skandinavien sind eine weitere stark wachsende Zielgruppe. In der DACH-Region steht Simplifai in fortgeschrittenen Verhandlungen mit neuen Vertriebspartnern.

Riesige Datenmengen können effizient verarbeitet werden

Simplifai entwickelt eine No-Code-Automatisierungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Kunden in zahlreichen Branchen zu helfen, effizient zu wachsen. Der "digitale Mitarbeiter" ("Digital Employee", eine Lösung von Simplifai) kann arbeitsintensive Arbeitsprozesse automatisieren, bei denen die Kommunikation in natürlicher Sprache, einschließlich E-Mail, Chat oder Dokumente, eine zentrale Rolle spielt. Dazu gehören Kundenbeziehungen, Fallbearbeitung, Personal und Buchhaltung.

Die Kerntechnologie der Simplifai-Plattform, Simplifai Studio, ist eine No-Code-Plattform zur Erstellung von KI-Lösungen für die Verarbeitung eingehender E-Mails und Dokumente für Kunden in der Banken- und Versicherungsbranche, im öffentlichen Sektor sowie in anderen Branchen mit hohem E-Mail- und Dokumentenaufkommen. Für die Kunden verkürzen sich die E-Mail-Antwortzeiten erheblich, und die Fehlerquellen werden minimiert. "Wir hören oft, dass unsere Software Mitarbeitern die Arbeit wegnimmt, aber das Gegenteil ist der Fall. Durch Simplifai müssen Mitarbeiter nicht mehr wie Roboter eingehende Emails sortieren, sondern können sich auf die Arbeit konzentrieren, bei denen Menschen unerlässlich sind", sagt Bård Myrstad, COO von Elop und Geschäftsführer von Simplifai.

Obwohl es viele andere Kommunikationskanäle gibt, hat sich die E-Mail bei vielen Kunden als Standard durchgesetzt. Das Lesen, Beurteilen und Beantworten einer E-Mail dauert selbst bei effizienten Workflows und Standardanfragen 5 bis 10 Minuten. Große Simplifai-Kunden erhalten rund 25.000 Kunden-E-Mails pro Monat, die nun automatisch bearbeitet und im 24/7-Modus beantwortet werden können. "Dadurch haben unsere Kunden ihre Kosten für den Kundenservice deutlich gesenkt, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen", sagt Myrstad. Das Herzstück von Simplifai ist seiner Meinung nach die Kundenorientierung. "Es ist falsch zu versuchen, den Kunden zu einem Chatbot umzuerziehen - Unternehmen und Behörden sollten in der Lage sein, jeden frei formulierten Brief zu verstehen und zu bearbeiten", sagt Myrstad.

Nächster wichtiger Finanztermin: Elop wird seine Finanzkennzahlen für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2021 am 3. März veröffentlichen.

Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: www.elop.no

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Althof Mobil: +49 (0)152 0205 1413 E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de

Über Elop Elop ist eine norwegische Holding mit zwei operative Einheiten. Elop Technology entwickelt Geräte und digitale Lösungen zur Prüfung, Überwachung und Management von Infrastruktur-Objekten weltweit unter Verwendung einer eigenentwickelten, patentierten Ultraschall-Technologie. Mithilfe eine datenbasierten und unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz programmierten hat Elop Technology Lösungen entwickelt zur Prüfung und zum vorausschauenden Management von Infrastruktur-Objekten aus Beton. Elop's Vision ist es, den Besitzern von Infrastruktur-Objekten Lösungen zu bieten, die die Sicherheit der Beton-Bauwerke verlängern, die Lebensdauer verlängern, die Erhaltungskosen und den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Zyklus deutlich zu verringern. Simplifai, die zweite operative Einheit von Elop, bietet automatisierte Lösungen unter Verwendung künstlicher Intelligenz. Simplifai's "Digital Employee" Lösungen automatisieren arbeitsintensive Prozesse, in denen menschliche Sprache, inklusive Email, chat oder Dokumente, eine zentrale Rolle spielen.

Elop AS Telefon: +47 416 41 300 ISIN: NO0010864036 Drammensveien 133 E-Mail: post@elop.no WKN: A2P86S 0277 Oslo Internet: www.elop.no Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Norwegen Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex Ende der Pressemitteilung

