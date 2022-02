DGAP-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Kirn, 28. Februar 2022. Mit Wirkung zum 28. Februar 2022 hat die SIMONA AG 100 Prozent des Grundkapitals der PEAK Pipe Systems Limited (PEAK) mit Sitz in Chesterfield, Großbritannien, von der BRIDGSTOCK Limited, einer familiengeführten Holding mit Sitz ebenfalls in Chesterfield, erworben. PEAK ist einer der führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Polyethylen-Rohrsystemen in Großbritannien. Seit mehr als 50 Jahren liefert PEAK Lösungen für den wachsenden britischen Infrastrukturmarkt, mit Fokus auf Energie - und Wasserversorgung, sowie der Aquakultur. Das Unternehmen beschäftigt 66 Mitarbeitende und erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 40 Mio. EUR. Die Akquisition stärkt die strategische Neuausrichtung des SIMONA Konzerns mit dem Ziel einer hohen Anwendungsorientierung und unterstützt die Erreichung der Wachstumsziele in den Märkten Infrastruktur und Aquakultur in der EMEA-Region. Darüber hinaus wird das Produktangebot des Konzerns in Großbritannien deutlich erweitert und die Position in diesem attraktiven, abgrenzten Markt weiter verbessert. PEAK bietet mit einer guten Profitabilität, hohen Wachstumsraten, einem erfahrenen Management-Team, engagierten Mitarbeitenden und einem starken Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit einen hohen strategischen Fit zum SIMONA Konzern. Kunden werden von einem erweiterten Produktangebot, schnellen Lieferzeiten und Systemlösungen aus einer Hand profitieren. 28.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

