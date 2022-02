DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

MEDICLIN erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von 673,1 Mio. Euro (Vorjahr: 659,9 Mio. Euro) und ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Konzern Die positive Entwicklung beim Konzernumsatz - plus 13,3 Mio. Euro bzw. 2,0% - zeigt sich insbesondere dann, wenn man die Entwicklung ohne die zugeflossenen Schutzschirmleistungen und eines Desinvestments im Jahr 2020 betrachtet. Im Geschäftsjahr 2020 waren im Konzernumsatz Schutzschirmleistungen in Höhe von 37,6 Mio. Euro enthalten ebenso wie 14,4 Mio. Euro Umsatzerlöse einer zum 31. Dezember 2020 veräußerten Klinik. Im Geschäftsjahr 2021 betrugen die Schutzschirmleistungen aufgrund der besseren Geschäftsentwicklung 21,0 Mio. Euro. Somit erhöhte sich der Umsatz des Konzerns rein operativ gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44,2 Mio. Euro bzw. 7,3%. Was das Konzernbetriebsergebnis anbelangt, so liegt es mit 11,6 Mio. Euro um 11,4 Mio. Euro über dem Vergleichswert. Ursache für diese erfreuliche Entwicklung war eine deutlich über den Erwartungen liegende Auslastung im 4. Quartal 2021. Belastet haben das Ergebnis mit 9,5 Mio. Euro die höheren Materialaufwendungen. Die Personalaufwendungen stiegen moderat um 1,2 Mio. Euro. Das Konzernergebnis beträgt 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -9,0 Mio. Euro). Segmente Im Segment Postakut lag der Umsatz in Höhe von 410,8 Mio. Euro um 17,1 Mio. Euro oder 4,3 % über dem Vorjahreswert. Im Umsatz enthalten sind Leistungen aus dem Schutzschirm in Höhe von 12,9 Mio. Euro (Vorjahr: 22,4 Mio. Euro). Damit weist das Segment operativ ein Umsatzwachstum von 26,6 Mio. Euro oder 7,2% aus. Der Umsatz des Segments Akut in Höhe von 243,4 Mio. Euro verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. Euro oder 2,1 %. Enthalten sind hier Schutzschirmleistungen in Höhe von 6,8 Mio. Euro (Vorjahr: 15,0 Mio. Euro). Damit stieg der operative Umsatz (ohne Schutzschirmleistungen und Desinvestment) im Segment um 15,0 Mio. Euro bzw. 6,8%. Der Umsatz des dem Segment Sonstige Aktivitäten zugeordneten Geschäftsfelds Pflege stieg im Berichtsjahr auf 17,3 Mio. Euro (Vorjahr: 15,8 Mio. Euro). Im Segment Postakut wurde ein Ergebnis von 15,3 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro). Im Segment Akut lag das Ergebnis bei -4,0 Mio. Euro (Vorjahr: -1,5 Mio. Euro). Belastend wirkten in beiden Segmenten die deutlich höheren Materialaufwendungen aus. Investitionen und Mitarbeiter Im Jahr 2021 beliefen sich die Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen auf 18,1 Mio. Euro (Vorjahr: 26,6 Mio. Euro). Die Zahl der Mitarbeiter, gerechnet in Vollzeitkräften, betrug im Berichtsjahr 2021 durchschnittlich 7.115 (Vorjahr: 7.471 Vollzeitkräfte). Der Geschäftsbericht 2021 ist ab dem 30. März 2022 unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar. / Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.200 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

