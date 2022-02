Kiew / München (ots) -Die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine bringen Kinder und Pflegeeltern außer Landes. Noch vor Ausbruch des Krieges hatte die Hilfsorganisation die Familien aus dem SOS-Kinderdorf Browary nahe Kiew sowie der Region Luhansk nach Lemberg im Westen des Landes evakuiert. "Aber inzwischen gibt es in unserem Land keinen sicheren Ort mehr", sagt Serhii Lukashov, Nationaler Leiter der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine.Die Familien sollen nun in SOS-Einrichtungen in Polen untergebracht werden. Die ersten 47 Kinder und Erwachsenen sind gestern abgereist, heute folgt eine weitere Gruppe von 27 Menschen. Aufgrund der langen Wartezeiten an der Grenze ist schwer abzuschätzen, wann die Familien ankommen werden.Derweil haben die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine mit humanitärer Hilfe begonnen, die in einem ersten Schritt 15.000 Menschen zugutekommen soll und auf 45.000 Menschen ausgeweitet werden kann. Die Unterstützung richtet sich insbesondere an elternlose Kinder, Pflegefamilien, Kinder in Heimen und Binnenvertriebene. "Pflegefamilien aus dem ganzen Land rufen bei uns an und bitten um Hilfe", sagt Lukashov. Neben der Verteilung von Hilfsgütern und Medikamenten, Unterstützung bei Transport und Unterkunft leistet die Hilfsorganisation auch psychosoziale Unterstützung - ein Schwerpunkt ihrer Arbeit seit Jahrzehnten und aktuell dringend notwendig. "Viele Kinder stehen unter Schock!", sagt Lukashov.Um effektiv helfen zu können, haben sich die SOS-Kinderdörfer mit vier anerkannten lokalen Partnerorganisationen zusammengeschlossen. Die humanitäre Hilfe soll zunächst in den Regionen Iwano-Frankiwsk, Lemberg, Dnipropetrowsk und Zakarpattja starten und anschließend auf andere Regionen ausgedehnt werden.Die SOS-Kinderdörfer bitten dringend um Unterstützung:Spendenkonto:SOS-Kinderdörfer weltweitIBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00 (GLS Gemeinschaftsbank)Stichwort: "Humanitäre Hilfe Ukraine"(Mittel, die über den Bedarf in der Ukraine hinausgehen, werden für ähnliche Projekte in der Region verwendet.)Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5158554