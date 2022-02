DJ ZEAL und LOTTO Hessen starten Partnerschaft für Online-Sofortlotterien

DGAP-Media / 2022-02-28 / 14:31 (Hamburg, 28. Februar 2022) ZEAL hat eine Partnerschaft für Online-Sofortlotterien mit LOTTO Hessen gestartet. Im Rahmen dessen stellt ZEAL der hessischen Landeslotterie zunächst 15 Online-Spiele, wie Kreuzworträtsel, Bingo oder World Cup, zur Verfügung. Die neuen Spiele sind bei LOTTO Hessen unter der Rubrik ,Games' im Angebot. Aufbauend auf den Erfahrungen als Entwickler sowie als eigener Anbieter von Online-Spielen und Online-Lotterien bietet ZEAL Glücksspielveranstaltern einen vollständigen Remote-Game-Service für Online-Sofortlotterien und virtuelle Automatenspiele an - von einzelnen Sofortlotterien bis hin zum gesamten Portfoliomanagement. Nach einer einmaligen Integration haben die Veranstalter vollen Zugriff auf das ZEAL Instant Games-Portfolio mit mehr als 60 eigenen Online-Spielen (www.zealinstantgames.com). Neben Sofortlotterien bietet ZEAL auch ein großes Portfolio an virtuellen Automatenspielen, die alle Anforderungen des neuen Glücksspielstaatsvertrags erfüllen. Janina Korn, Projektverantwortliche bei LOTTO Hessen: "Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit ZEAL entschieden, da hier sowohl die Erfahrungen als Dienstleister als auch als technischer Entwickler im Glücksspielmarkt vorhanden sind. Besonders wichtig war uns zudem, dass das Team die Bedürfnisse - gerade von lotterieaffinen Spielern - versteht und in den Mittelpunkt stellt. Die Integration verlief nahtlos, und wir freuen uns darüber, unseren Kunden ein weiteres abwechslungsreiches Produktportfolio für Online-Sofortlotterien anbieten zu können. Denn als vom Magazin CHIP bereits zum vierten Mal in Folge ausgezeichneter, bester Online-Lotterieanbieter in Deutschland hat LOTTO Hessen einen hohen Anspruch an seine Performance." "Gerade im Zuge des neuen Glücksspielstaatsvertrags steigt die Nachfrage nach Online-Sofortlotterien kontinuierlich an. Dass sich LOTTO Hessen als staatliche Landeslotteriegesellschaft für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hat, macht uns besonders stolz und glücklich", sagt Julian Tietz, Managing Director von ZEAL Instant Games. "Als Bindeglied zwischen Lotterieprodukten und klassischen Sofortlotterien können wir unsere langjährige Erfahrung besonders gut nutzen und speziell auf Lotteriekunden zugeschnittene Produkte entwickeln und umsetzen. Wir danken LOTTO Hessen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft." Über die ZEAL Network SE: Die ZEAL Network SE ist Online-Anbieter von Lotterieprodukten und eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken LOTTO24 und Tipp24 Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Soziallotterien vermittelt. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging sie als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG. Kontakt: ZEAL Network SE Pressestelle Sebastian Blohm T: +49 (0)40 809036065 presse@zealnetwork.de Ende der Pressemitteilung

