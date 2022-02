Mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung steigert Kundennutzen und Innovation und stärkt die Position von AWS als bevorzugter Cloud-Anbieter von Rackspace Technology

SAN ANTONIO, Feb. 28, 2022 (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, erweitert sein Strategic Collaboration Agreement (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) um eine zusätzliche mehrjährige gemeinsame Investition zur Steigerung von Kundennutzen und Innovation.Die erweiterte Vereinbarung kommt zustande, nachdem das AWS-Geschäft von Rackspace Technology in den letzten drei Jahren um 250 % gewachsen ist und das Unternehmen 2021 zum AWS Migration Partner of the Year (USA und Kanada) ernannt wurde.



"AWS und Rackspace Technology haben gemeinsam über 1.000 Cloud-Projekte auf den Weg gebracht, die es Kunden ermöglichen, die Arbeitsweise ihrer Unternehmen grundlegend zu verändern", so Neil Emerson, Chief Commercial Officer bei Rackspace Technology. "Diese Vereinbarung setzt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen fort, ein umfassendes Angebot an Cloud-Services bereitzustellen, um Kunden dabei zu unterstützen, Cloud-first-Unternehmen zu werden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen sowie schneller Innovationen und Mehrwert zu schaffen. Mit der bekannten Kundenbesessenheit von AWS und der Rackspace Fanatical Experience teilen wir eine gemeinsame Kultur, durch die unsere Kunden die richtigen Ergebnisse erhalten."

Das SCA umfasst Investitionen, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Anwendungs- und Datenmodernisierungsinitiativen durch die globale Erweiterung des Modernization Center of Excellence von Rackspace Technology zu unterstützen, das auf der jahrelangen Erfahrung mit dem AWS Migration Acceleration Program (MAP) aufbaut. Die beiden Unternehmen werden außerdem zusammenarbeiten, um Kunden bei der Einführung eines Cloud-basierten Ansatzes zu unterstützen, indem sie Elastic Engineering von Rackspace Technology ausbauen, einen Service, der Kunden beim Aufbau und Betrieb moderner Cloud-Umgebungen unterstützen soll, während er zusätzlich für Abläufe, die rund um die Uhr ausgeführt werden, kontinuierliche Innovation und Transformation bietet.

Darüber hinaus haben AWS und Rackspace Technology in beiden Unternehmen spezielle Teams eingerichtet, die Kunden mit AWS-spezifischer Strategie, Cloud-basierter Entwicklung, Containern, Anwendungsmodernisierung, Daten- und Workload-Management unterstützen.

Rackspace Technology hat über 2.000 AWS-Kunden und mehr als 1.000 engagierte AWS-Experten. Ihr Engagement für den Kundenerfolg wird durch 81 veröffentlichte AWS-Fallstudien belegt. 15 AWS-Kompetenzen und 13 AWS-Service-Delivery-Bezeichnungen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, Fachwissen im gesamten Spektrum der Cloud-Services auf AWS bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt Rackspace Technology über mehr als 2.500 AWS-Akkreditierungen.

Mehr denn je müssen die Kunden ihren Weg in die Cloud beschleunigen. Rackspace Technology hilft Kunden, die Vorteile der Cloud schneller zu nutzen, indem wir End-to-End-Services wie Beratung, Design, Migration, Management und Optimierung für Anwendungen, Daten und Sicherheit anbieten.

Um mehr über die Zusammenarbeit von Rackspace Technology und AWS zu erfahren, klicken Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.