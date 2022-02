Ukraine-Schock: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erhebliche Verluste verzeichnet. Zu Wochenanfang drückte bereits die Angst vor einem Krieg in der Ukraine die Stimmung, der tatsächliche Angriff Russlands auf das osteuropäische Land ließ die Kurse dann vollends einbrechen. Am vergangenen Freitag gaben zwar Hoffnungen auf Verhandlungen der beiden Staaten deutlichen Auftrieb, unter dem Strich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...