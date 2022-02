Auch Airbnb will angesichts der humanitären Katastrophe in der Ukraine helfen: Das Unternehmen hat angekündigt, 100.000 geflüchtete Menschen kostenlos und temporär unterzubringen. Airbnbs Mitgründer und CEO Brian Chesky hat auf Twitter angekündigt, dass das Unternehmen insgesamt 100.000 Menschen kostenfrei unterbringen will, die aufgrund des Krieges in der Ukraine auf der Flucht sind. Airbnb-CEO will 100.000 Menschen aus der Ukraine sicher unterbringen Wie Chesky schreibt, sollen die Menschen aus der Ukraine vor allem in den umliegenden Ländern wie Polen, Deutschland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...