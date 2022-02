DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 5,25%-Aves Transport-Anleihe 19/24(A2TSPC) wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta037/28.02.2022/15:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,25 %-Anleihe der Aves Transport 1 GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2TSPC) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung der Aves One Gruppe anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen [ 1 ]

Branche: Bestandshalter im Gütertransportgeschäft (Waggons, Wechselbrücken und Container)

Kerngeschäft:

Portfoliomangement (Vermietung) von Waggons, Wechselbrücken und Fracht-Containern mittels externer Asset Manager

Marktgebiet:

im Wesentlichen DACH Region und Frankreich

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Neben der Aves One AG gehören insgesamt 54 Gesellschaften zum Aves One-Konzern, darunter die Emittentin Aves Transport 1 Transport GmbH & Co. KG.

Komplementärin der Emittentin ist die BSI Fünfte Verwaltungs GmbH. Sie ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Kommanditistin ist die BSI Logistics GmbH. Die Kommanditistin ist aufgrund des Gesellschaftsvertrages der Emittentin vom 21.12.2018 mit der Geschäftsführung der Emittentin betraut. Die Emittentin ist damit eine 100%ige Tochtergesellschaft der BSI Logistics GmbH, die wiederum eine 100%ige Tochter der (ehemals) börsennotierten Aves One AG ist.

Mitarbeiter: 42 (Konzern / Stand: 31.12.2020)

Unternehmenssitz: Hamburg

Gründung/Historie:

Die Ursprünge der AVES One AG reichen bis in das Jahr 1898 zurück, gegründet als Bremisch-Hannoversche Kleinbahn AG. Anfang 2000 gab das Unternehmen das Eisenbahngeschäft für Kleinstrecken auf und befasste sich mit der Verwaltung des ehemals für die Bahntätigkeit genutzten Immobilieneigentums. Im Jahr 2015 kehrte Gesellschaft in das Bahngeschäft zurück, ehe sie im Jahr 2016 in AVES One umfirmierte.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Konzentration auf den Schienengüterverkehr wurde mit dem Verkauf des gesamten Seecontainer-Portfolio im März 2021 endgültig vollzogen. Diese strategische Weichenstellung beruht unter anderem darauf, dass in den vergangenen Geschäftsjahren im Rail-Geschäft deutlich stärkere Segmentergebnisse erzielt wurden, als im Containerbereich. Die liquiden Mittel aus dem Seecontainer-Verkauf werden in den Ausbau des Rail-Portfolios investiert.

Der Gesellschaftszweck der Emittentin ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere durch Investition in Logistikprojekte im In- und Ausland. Hierzu darf sie alle erforderlichen Maßnahmen treffen, insbesondere im Rahmen der Kapitalbeschaffung Fremdkapital von Dritten aufnehmen. Die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist darauf beschränkt, dass sie Projektgesellschaften, die mit ihr über die BSI Logistics GmbH und mithin über die Aves One AG jeweils i.S.d. § 15 ff AktG verbunden sind, eigenkapitalersetzende Darlehen verzinslich für den Erwerb von Logistik-Equipment zur Verfügung stellt. Die Projektgesellschaften erwerben jeweils Logistik-Equipment, um es dauerhaft im Bestand zu halten und an Transportunternehmen zu vermieten.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Im Schienengüterverkehr ist es von Vorteil durch Größe ein etablierter Player im Markt zu sein. Aves One versucht durch die nun ausschließliche Fokussierung auf das Segment "Rail" diesen Vorteil weiter auszubauen und das Geschäft zu stärken. Die Vermietung von Wechselbrücken, die sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße mittels LKW Transporte zum Einsatz kommen, erhöht die Flexibilität der Unternehmensgruppe an der Schnittstelle zwischen Schiene und Straße.

Strategie:

Die Strategie der Aves One ist auf den kontinuierlichen Ausbau, die Optimierung und Verjüngung der Rail-Flotte ausgerichtet. Das stark diversifiziertes Portfolio ist optimal auf die Marktbedingungen eingestellt und soll auch in Zukunft weiter gestärkt werden.

Im Schienengüterverkehr versucht Aves One den Status als einer der größten Player auszubauen, um hier z.B. eine gewisse Preisdurchsetzungsmacht zu erhalten bzw. auszubauen. Deshalb ist insbesondere auch in die technische Modernisierung der Flotte investiert worden. Die Umrüstung auf sog. Flüsterbremsen ist hier nur ein Aspekt.

Kunden:

Im Schienengüterverkehr sind die Kunden im Wesentlichen die großen Eisenbahnverkehrs-unternehmen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Vermietungsgeschäft über sog. Asset Agenten bzw. Intermediäre wie Wascosa oder EER Rail abgewickelt wird. Im Kurier-, Express- und Paket-Markt (KEP-Markt) sind als Kunden die großen Versandunternehmen zu nennen, wie DHL Deutsche Post, Hermes, UPS oder andere gewerbliche Versender. An diese werden vornehmlich die sog. Wechselbrücken vermietet, die auch für die Verladung auf LKW geeignet sind.

Lieferanten:

Eisenbahnwaggon- und Wechselbrücken Anlagenbauer und sonstige Zulieferer von Materialien.

[ 1 ] Quellen: veröffentlichte Konzernabschlüsse 2018 bis 2020, Quartalsmitteilung Q3/2021 der Aves One AG vom 30.11.2021, Website der Aves One AG, Pressemitteilungen

KFM-Barometer WEITERLESEN ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-525-aves-transport-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt-1 / )

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1646056800600 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)