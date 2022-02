Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Erster Exit im Jahr 2022: Mutares hat BEXity erfolgreich an die Raben Group verkauft

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre Tochtergesellschaft BEXity erfolgreich an die Raben Group veräußert. Die Raben Group ist eines der größten Logistikunternehmen Europas mit Sitz in den Niederlanden.

BEXity ist ein führendes Logistikunternehmen in Österreich und wurde 2019 von der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...