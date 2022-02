An der Wall Street dominierten vor dem Wochenende die Friedenshoffnungen. So legte der Dow Jones um 2,5 Prozent zu. Der S&P 500 verbuchte ein Plus von über zwei Prozent und der Nasdaq 100 schloss mit einem Plus von 1,5 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Marathon Oil, Occidental Petroleum, Northrop Grumman, General Dynamics, Palo Alto, Apple, Block und PayPal. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Martin Weiß hält Positionen an PayPal, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.