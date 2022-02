Mutares Aktie sollte eigentlich heute den ersten Exit des Jahres 2022 feiern. Schnell. Mit einem Kapitalrückfluss auf investierte Mittel von Faktor 7-10 (ROIC) plus die "üblichen" Beratungsmandate . Und dazu eine attraktive Dividendenrendite inclusive bei Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650).Nachdem wir vor einigen Tagen noch geduldig auf Exits warteten - in der Annahme, die 13 Übernahmen allein in 2021 müssten auch erstmal integriert, umgestellt und "auf die richtige Schiene" gebracht werden, kommt heute ein für uns überraschender Exit: Ehemalige ÖBB-Tochter konnte "auf die Beine gestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...