DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. März (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 09:45 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (11:30 virtuelle BI-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (11:00 Presse- Telefonkonferenz; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK; 12:00 virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz), Holzminden 08:00 DE/Tarifindex 2021 *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:30 Online-BI-PK), Hamburg *** 08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis, Dublin 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zum Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Karlsruhe *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 55,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,4 1. Veröff.: 58,4 zuvor: 58,7 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar 10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konferenz (virtuell) zu "Wirtschaft nach Corona - Was tun für den Ausstieg aus dem Krisenmodus?" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 57,3 *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+4,8% gg Vj *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Online-PK zum Thema "Geldpolitik: Notfallmodus beenden" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 EU/Europäisches Parlament, ao Plenartagung zur Ukraine, Brüssel 13:20 DE/Bundeskanzler Scholz und Luxemburgs Premierminister Bettel, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit EZB-Präsidentin Lagarde zur aktuellen Lage der Eurozone, Berlin *** 14:00 DE/Commerzbank AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 14:00 NL/Stellantis NV, Vorstellung des langfristigen Strategieplans *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 55,5 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Februar *** - DE/Stellenindex BA-X Februar - Börsenfeiertag Südkorea ===

