Immer mehr Unternehmen siedeln das Thema Cybersicherheit weit oben in der Hierarchie an und ein großer Teil hat es bereits zur Chefsache erklärt. Warum es sinnvoll ist, IT-Sicherheit in Vorstandssitzungen zu besprechen und nicht allein in Teammeetings der IT-Abteilungen zu belassen, zeigt dieser Beitrag. Penetrationstest zeigt vielfache Schwachstellen auf Es ist kein großes Geheimnis, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...