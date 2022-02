Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine zunächst deutlichen Verluste weitgehend eingedämmt. Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine und der verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland sind an den Börsen zwar Unsicherheit und Nervosität spürbar, jedoch keine Panik. Sowohl ein deutscher als auch ein US-Index können sogar zulegen.Der DAX, der am Vormittag noch etwas mehr als drei Prozent verloren hatte, beendete den Handel mit einem relativ moderaten Abschlag von 0,73 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...