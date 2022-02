DGAP-News: maxingvest ag / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

maxingvest ag: Erstverantwortlichkeiten in der Zusammenarbeit von Michael und Wolfgang Herz für Tchibo und Beiersdorf langfristig festgelegt



Erstverantwortlichkeiten in der Zusammenarbeit von Michael und Wolfgang Herz für Tchibo und Beiersdorf langfristig festgelegt

Zur Sicherung von Wachstum und Entscheidungsfähigkeit haben Michael und Wolfgang Herz heute untereinander einvernehmlich vereinbart, Erstverantwortlichkeiten für ihre weiterhin paritätisch über die maxingvest ag (künftig GmbH & Co. KGaA) gehaltenen Beteiligungen langfristig festzulegen: Michael Herz für Tchibo und Wolfgang Herz für Beiersdorf.



Die Zusammenarbeit der beiden Familienstämme setzt sich auch im Übrigen fort, u.a. in der gemeinnützigen Stiftung der Familie und dem gemeinsamen Family Office.



Nach den üblichen regulatorischen Verfahren werden die vereinbarten Regelungen in der ersten Jahreshälfte 2022 gesellschaftsrechtlich umgesetzt.

