Vermietung der Erdgeschossflächen im Neubau des Wohn- und Geschäftshauses 'Syd' am Dreispitz in Basel



28.02.2022 / 19:00



Warteck Invest hat für die gesamte Fläche im Erdgeschoss von 666 m2 im neu erstellten Wohn- und Geschäftshaus 'Syd' an der Münchensteinerstrasse 117/ Walkeweg 1 in Basel einen langfristigen Mietvertrag mit der Coop Genossenschaft abgeschlossen. Vorgesehen ist die Einrichtung eines Coop Supermarkts sowie eines Gesundheitszentrums mit Walk-in Praxis und angeschlossener Apotheke. Warteck Invest sieht an dieser bestens erschlossenen Lage in den hellen und gut unterteilbaren Obergeschossen Potenzial für weitere ambulante medizinische Angebote. Im zwölfgeschossigen Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 10'000 m2 entstehen neben der bereits vermieteten Erdgeschossfläche weitere rund 2'800 m2 Büro- und Geschäftsflächen sowie 48 attraktive Stadtwohnungen. Die unterirdische Einstellhalle umfasst 50 Parkplätze. Umgeben wird das Gebäude vom neu errichteten, öffentlich zugänglichen Irène Zurkinden-Platz. Das Gebäude wird mit dem Gold Standard des Nachhaltigkeitslabels SGNI/DGNB zertifiziert. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Januar 2023 geplant. Weitere Informationen zum Projekt und zum Vermietungsangebot sind erhältlich unter www.syd.ch. Wichtige Termine 22. März 2022 Medien- und Finanzanalystenkonferenz, online 18. Mai 2022 132. ordentliche Generalversammlung, Basel Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen Philippe Moulin, Chief Investment Officer

