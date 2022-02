Synergetische 5G- und KI-Lösungen beschleunigen Transformation

Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Lösungen für Rechenzentren, präsentiert sein Portfolio an Cloud-, Netzwerk- und 5G-End-to-End-Lösungen unter dem Motto "Accelerating 5G x AI Transformation: Ubiquitous Connections for A Smarter Future" beim Mobile World Congress (MWC) 2022

Das Unternehmen wird seine neuesten öffentlichen 5G-Rechenzentren- und Mobilfunkzellen-Lösungen und privaten 5G-Lösungen mit Realwelt-Anwendungen vorstellen, die in Kooperation mit seinem branchenführenden Partner-Ökosystem bereitgestellt werden, darunter Aarna Networks, Benetel, Coretronic Intelligent Robotics Corporation, DZS, Far Field Telecom, Intel, LILIN, Microsoft, Motivitee Inc., Panasonic Taiwan, PTC, Radisys, Red Hat, Robin.io, Techman Robot und Wind River.

Bei den Produktdemonstrationen werden unter anderem die Lösungen 5G Open Lab und die OmniPOD 5G Enterprise Private Network präsentiert. Das 5G Open Lab, das in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurde, hilft Kunden, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen und das Erlebnis von Endnutzern zu verbessern, indem es das 5G-Unternehmensnetzwerk und die End-to-End-Testumgebung von QCT bereitstellt. Die QCT-Produktreihe OmniPOD, zu der die Kernnetzwerk-Lösung OmniCore, die Zugangsnetzwerk-Lösung OmniRAN und das Netzwerk-Managementsystem OmniView gehören, erfüllt nicht nur verschiedene internationale Telekommunikationsstandards, sondern bietet auch eine höhere Bandbreite und anpassbare Datenübertragungsraten, um intelligente Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Gesundheitswesen und städtische Infrastruktur zu unterstützen.

Beim QCT Server Showcase werden auch folgende Lösungen gezeigt:

QuantaGrid D53X-1U : eine ausgewogene Architektur mit integrierter KI-Beschleunigung und erweiterter Sicherheit für hybride Cloud-Infrastrukturen und Datenanalysen, basierend auf den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation

: eine ausgewogene Architektur mit integrierter KI-Beschleunigung und erweiterter Sicherheit für hybride Cloud-Infrastrukturen und Datenanalysen, basierend auf den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation QuantaGrid D53XQ-2U : basiert auf den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation und ist optimiert für KI-Beschleunigung und Skalierbarkeit mit flexibler NVMe-Unterstützung

: basiert auf den Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation und ist optimiert für KI-Beschleunigung und Skalierbarkeit mit flexibler NVMe-Unterstützung QuantaEdge EGX63IS-1U : ein Single-Socket-MEC-Server mit geringer Tiefe auf der Basis des Intel Xeon Scalable-Prozessors der 3. Generation für höchste Anforderungen an Performance, I/O-Erweiterbarkeit und Energieeffizienz

: ein Single-Socket-MEC-Server mit geringer Tiefe auf der Basis des Intel Xeon Scalable-Prozessors der 3. Generation für höchste Anforderungen an Performance, I/O-Erweiterbarkeit und Energieeffizienz QuantaEdge EGX66Y-2U: ein Dual-Socket-MEC-Server mit geringer Tiefe auf der Basis des Intel Xeon Scalable-Prozessors der 3. Generation, mit Unterstützung für zwei Hochleistungs-GPUs mit doppelter Breite, I/O-Erweiterbarkeit und Energieeffizienz

Unter den weiteren Ausstellungshighlights sind: QuantaEdge EGD21L-WT, ein Far-Edge-Server von QCT für den Betrieb in Außenbereichen, und QuantaEdge EGT23D-DT, unsere universelle Hardware-Lösung zur Bereitstellung am Kundenstandort.

"QCT ist sehr erfreut, wieder auf dem MWC vertreten zu sein. Wir können es kaum erwarten, unsere neuesten, in Kooperation mit unseren Partnern entwickelten Lösungen vorzustellen", so Mike Yang, President bei QCT. "Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, um verschiedene Märkte mit unseren End-to-End-5G-Lösungen zu erobern. Diese Intel-basierten Lösungen werden nicht nur die digitale Transformation durch 5G- und KI-Technologien beschleunigen sie unterstützen auch die Nutzung für ein breites Spektrum an Anwendungsfällen in zahlreichen Branchen."

"Die Digitalisierung unserer Welt schafft neue Chancen, um durch 5G, KI und Edge Computing zu eine Vielzahl an Branchen zu transformieren. Ökosystem-Lösungen wie die von QCT demonstrieren, wie Kunden ihr Unternehmen mit den neuesten Technologieinnovationen grundlegend verändern können", kommentiert Dan Rodriguez, Corporate VP und GM bei der Intel Network Platforms Group.

Besuchen Sie den QCT-Stand 5E21 in Halle 5 vom 28. Februar bis 3. März 2022 auf dem MWC 2022, um die Anwendungsfälle für öffentliche 5G-Rechenzentren und private 5G-Lösungen von QCT zu erleben.

Über QCT

QCT ist ein globaler Lösungsanbieter für Rechenzentren. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktursoftware namhafter Herstellern, um den Anforderungen und Herausforderungen künftiger Generationen von Rechenzentren gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds. Die Muttergesellschaft von QCT ist Quanta Computer, Inc. ein Fortune Global 500 Unternehmen. www.qct.io

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Namen und Marken können als Eigentum Dritter beansprucht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220227005038/de/

Contacts:

Danny Chang

danny_chang@quantatw.com